Украинский баскетболист Кравцов получил перелом ноги в матче с российским клубом и досрочно завершил сезон

Украинский боскетболист испанской "Валенсии" Вячеслав Кравцов получил перелом пятой плюсневой кости левой ноги во вчерашней игре Еврокубка против российского БК «Химки», сообщает Планета Баскетбол со ссылкой на официальный сайт клуба.

Ожидается, что Кравцов пропустит окончание сезона. Полные сроки реабилитации центровой сборной Украины пока не известны. Вместе с тем, этот момент интересует нас в контексте возможного участия или неучастия Кравцова в Евробаскете-2017.

В этом сезоне Еврокубка Кравцов набирает 7,8 очка и делает 3,8 подбора в среднем за игру, являясь лидером турнира по проценту реализованных двухочковых бросков (78%).

В Еврокубке "Валенсия" играет сейчас серию с "Химками" в 1/4 финала. В чемпионате Испании занимает 3-е место в турнирной таблице с 15 победами в 20 матчах