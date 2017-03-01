"Финикс" украинца Лэня проиграл "Мемфису" в матче регулярного чемпионата НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей, в одном из который "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня проиграл "Мемфис Гриззлис", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 112:130.

Лэнь в этой игре набрал 12 очков и сделал 5 подборов.

Вашингтон – Голден Стэйт — 112:108 (40:26, 21:23, 24:36, 27:23)

В: Бил (25 + 5 потерь), Моррис (22 + 4 блок-шота), Богданович (16), Портер (14 + 8 подборов), Уолл (12 + 19 передач + 5 потерь), Гортат (12 + 12 подборов)

ГС: Карри (25 + 7 подборов + 5 потерь), Томпсон (16), Грин (14 + 8 подборов + 14 передач), Пачулия (12 + 8 подборов), Ливингстон (14)

Детройт – Портленд — 120:113 OT (19:27, 25:22, 31:30, 34:30, 11:4)

Д: Моррис (37 + 8 подборов + 6 передач), Драммонд (19 + 15 подборов), Колдуэлл-Поуп (16), Джексон (10), Смит (12 + 7 передач + 7 перехватов), Харрис (11)

П: Лиллард (34 + 11 подборов + 9 передач), Макколлум (25 + 6 потерь), Нуркич (19 + 7 подборов), Харклесс (8 + 10 подборов), Крэбб (13)

Чикаго – Денвер — 107:125 (25:22, 34:34, 24:35, 24:34)

Ч: Уэйд (19 + 6 передач), Рондо (19), Портис (12), Лопес (10), Валентайн (7 + 7 подборов)

Д: Галлинари (22), Чендлер (20), Йокич (19 + 16 подборов + 10 передач), Харрис (15), Бартон (15 + 8 подборов + 5 потерь), Мюррэй (14), Нельсон (12)

Мемфис – Финикс — 130:112 (25:27, 30:29, 38:29, 37:27)

М: Конли (29 + 8 передач), Марк Газоль (28 + 7 подборов), Рэндолф (23 + 8 подборов), Аллен (11), Эннис (10), Райт (9)

Ф: Бледсоу (20 + 8 передач), Уоррен (17), Лень (12 + 5 подборов), Крисс (11), Уильямс (11), Юлис (9 + 7 передач)

Оклахома-Сити – Юта 109:106 (31:25, 30:28, 25:22, 23:31)

ОС: Уэстбрук (43 + 11 подборов + 10 передач + 8 потерь), Макдермотт (16), Кантер (15 + 9 подборов), Абринес (11)

Ю: Хэйворд (19 + 5 передач), Худ (18), Джордж Хилл (15 + 8 передач), Гобер (13 + 10 подборов), Беркс (13), Джонсон (13 + 5 подборов)

Лейкерс – Шарлотт — 104:109 (31:27, 24:31, 27:22, 22:29)

ЛАЛ: Расселл (23 + 9 передач), Рэндл (23 + 18 подборов + 6 передач), Кларксон (16), Янг (15), Блэк (11), Ингрэм (8).

Ш: Уокер (30 + 7 передач), Камински (24 + 11 подборов), Уильямс (16), Белинелли (11 + 5 передач), Кидд-Гилкрист (10), Батюм (5 + 7 подборов).

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Голден Стэйт Уорриорс 50 10

2 Лос-Анджелес Клипперс 36 23

3 Сакраменто Кингз 25 35

4 Лос-Анджелес Лейкерс 19 42

5 Финикс Санз 18 42

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Кливленд Кавальерс 41 17

2 Индиана Пэйсерс 31 29

3 Чикаго Буллз 30 30

4 Детройт Пистонз 29 31

5 Милуоки Бакс 26 32

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Бостон Селтикс 38 22

2 Торонто Рэпторс 36 24

3 Нью-Йорк Никс 24 36

4 Филадельфия 76ерс 22 37

5 Бруклин Нетс 9 49

Подробная таблица

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Юта Джаз 37 23

2 Оклахома Сити Тандер 35 25

3 Денвер Наггетс 27 33

4 Портленд Трэйл Блэйзерс 24 35

5 Миннесота Тимбервулвз 24 36

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Сан-Антонио Сперс 45 13

2 Хьюстон Рокетс 42 19

3 Мемфис Гризлис 36 25

4 Даллас Маверикс 24 35

5 Нью-Орлеан Пеликанс 23 37

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Вашингтон Уизардз 35 23

2 Атланта Хокс 33 26

3 Майами Хит 27 33

4 Шарлотт Хорнетс 26 34

5 Орландо Мэджик\ 22 38