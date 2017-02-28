Украинские легионеры результативно сыграли в матчах европейских баскетбольных чемпионатов

В национальных европейских баскетбольных чемпионатах состоялся ряд матчей с участием команд, где выступают украинские легионеры, сообщает Федерация баскетбола Украины

Дабл-дабл Кирилла Фесенко не спас от поражения в выездном матче 20-го тура Серии А Авеллино, который уступил Брешии (87:91). Капитан сборной Украины сыграл 32 минуты, набрал 16 очков (6/10 двухочковых, 4/6 штрафных), собрал 11 подборов (1 в атаке), сделал 2 перехвата и 3 блок-шота при 5 фолах и 4 потерях.

Несмотря на поражение, Авеллино занимает второе место в Серии А с 13 победами в 20 матчах.

Центровой Валенсии Вячеслав Кравцов отыграл 5 минут в матче 22-го тура чемпионата Испании против Ховентуда. Команда украинца победила на домашнем паркете со счетом 77:72, а сам бигмен отметился 4 очками (2/2 двухочковым) и 1 подбором при 1 фоле.

Сложную домашнюю победу одержал Обрадойро еще одного украинского центрового Артема Пустового, который на домашнем паркете в овертайме дожал Андорру - 86:84. Украинец отыграл 7 минут, успев записать в актив 3 очка (1/1 двухочковых, 1/1 штрафных), 1 подбор и 1 блок-шот при 1 потере и 5 фолах.

Валенсия занимает 3 место в турнирной таблице с 15 победами в 20 матчах, а Обрадойро занимает 15-ю позицию, выиграв 6 из 20 матчей "регулярки".

Украинский свингмэн французского Монако Сергей Гладырь отыграл 22 минуты в домашнем матче 20-го тура чемпионата Франции против "Ле Мана", который его команда обыграла со счетом 88:77. За отведенное игровое время украинец набрал 3 очка (0/2 двухочковым, 1/1 трехочковых), сделал 4 подбора (2 в атаке) и 1 передачу при 1 фоле.

Монако закрепился на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 18 побед в 20 матчах.