"Индиана" победила "Хьюстон" в самом результативном матче дня НБА

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись семь матчей, в самом результативном из которых "Индиана" победила "Хьюстон", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 117:108.

Нью-Йорк – Торонто — 91:92 (25:21, 28:19, 14:23, 24:29)

НЙ: Энтони (24), Роуз (16), Ли (16 + 5 перехватов), Томас (12), Эрнангомес (8 + 9 подборов)

Т: ДеРозан (37 + 8 подборов), Ибака (15), Валанчюнас (10 + 5 подборов), Кэрролл (9 + 5 подборов)

Кливленд – Милуоки — 102:95 (27:25, 25:25, 25:23, 25:22)

К: Ирвинг (25 + 9 передач), Джеймс (24 + 10 подборов + 6 передач), Уильямс (14 + 7 подборов), Джефферсон (11), Томпсон (8 + 8 подборов), Корвер (13)

М: Брогдон (20), Монро (13), Хенсон (10), Бизли (11), Адетокумбо (9 + 7 подборов + 8 передач), Деллаведова (4 + 6 передач)

Бостон – Атланта — 98:114 (24:24, 23:27, 24:33, 27:30)

Б: Томас (19 + 7 подборов + 7 передач + 7 потерь), Смарт (16), Браун (15)

А: Шредер (21), Миллсэп (17 + 10 подборов), Ховард (17 + 12 подборов), Бэйзмор (15), Сефолоша (12), Хардуэй (10), Принс (8 + 12 подборов)

Даллас – Майами — 96:89 (22:31, 33:23, 23:15, 18:20)

Д: Карри (29), Барнс (24), Мэттьюз (9 + 5 потерь), Новицки (8 + 12 подборов)

М: Драгич (24 + 6 передач), Уайтсайд (19 + 19 подборов), Уэйтерс (12 + 6 передач), Джонсон (10)

Хьюстон – Индиана — 108:117 (31:20, 27:39, 22:29, 28:29)

Х: Уильямс (28), Харден (25 + 7 подборов + 12 передач), Андерсон (12), Капела (8 + 7 подборов), Нене (15 + 7 подборов)

И: Тиг (25 + 8 подборов + 6 передач), Стаки (17), Джордж (15 + 7 подборов), Тернер (12), Эллис (12 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Кристмас (10), Аллен (4 + 12 подборов)

Сакраменто – Миннесота — 88:102 — (25:20, 19:40, 21:17, 23:25)

С: Маклемор (14), Куфос (14 + 11 подборов), Коули-Стайн (14), Эванс (13), Лоусон (11 + 9 передач), Коллисон (10)

М: Таунс (29 + 17 подборов), Уиггинс (27), Рубио (9 + 11 передач), Мухаммад (10), Бьелица (10 + 12 подборов)

Филадельфия – Голден Стэйт 108:119 (31:32, 25:27, 24:34, 28:26)

Филадельфия: Шарич (21 + 7 подборов + 7 передач), Хендерсон (16), Ковингтон (15 + 8 подборов), Холмс (15), Родригес (10), Стаускас (10)

Голден Стэйт: Дюрант (27 + 8 подборов), Томпсон (21), Карри (19 + 6 передач), Пачулия (16), Грин (14 + 11 передач + 5 перехватов), Игудала (2 + 10 подборов)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 41 победа / 17 поражений

2. Бостон Селтикс – 38/22

3. Торонто Рэпторс – 36/24

4. Вашингтон Уизардс – 34/23

5. Атланта Хоукс – 33/26

6. Индиана Пэйсерс – 31/29

7. Чикаго Буллз – 30/29

8. Детройт Пистонс – 27/31

9. Майами Хит – 27/33

10. Милуоки Бакс – 26/32

11. Шарлотт Хорнетс – 25/34

12. Нью-Йорк Никс – 24/36

13. Филадельфия Сиксерс – 22/37

14. Орландо Мэджик – 22/38

15. Бруклин Нетс – 9/49

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 50 побед /9 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 45/13

3. Хьюстон Рокетс – 42/19

4. Юта Джаз – 37/22

5. Лос-Анджелес Клипперс – 36/23

6. Мемфис Гриззлиз – 35/25

7. Оклахома-Сити Тандер – 34/25

8. Денвер Наггетс – 26/33

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 24/33

10. Сакраменто Кингз – 25/35

11. Даллас Маверикс – 24/35

12. Миннесота Тимбервулвз – 24/36

13. Нью-Орлеан Пеликанс – 23/37

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/41 э

15. Финикс Санз – 18/41