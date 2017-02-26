"Голден Стейт" обыграл "Бруклин" и обеспечил себе место в плей-офф НБА
Игра завершилась со счетом 112:95.
В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в одном из которых "Голден Стейт Уорриорз" обыграл "Бруклин Нетс" и обеспечил себе место в плей-офф, сообщает официальный сайт лиги.
Матч закончился со счетом 112:95.
В самом результативном матче дня "Хьюстон" обыграл "Миннесоту" со счетом 142:130.
Сакраменто – Шарлотт — 85:99 (19:24, 21:27, 18:28, 27:20)
С: Маклемор (18), Хилд (15), Эванс (11), Толливер (11), Коллисон (10), Куфос (6 + 7 подборов), Лабиссьер (8 + 13 подборов)
Ш: Камински (23 + 13 подборов), Уильямс (16), Батюм (15), Белинелли (13 + 6 передач), Уокер (12 + 6 передач), Кидд-Гилкрист (6 + 12 подборов)
Орландо – Атланта — 105:86 (22:19, 27:27, 31:19, 25:21)
О: Росс (24), Гордон (18), Вучевич (16 + 14 подборов), Пэйтон (15 + 9 подборов + 9 передач)
А: Хардуэй (15), Миллсэп (11 + 7 подборов), Ховард (11 + 14 подборов), Шредер (11 + 8 передач), Принс (11), Ильясова (5 + 10 подборов),
Нью-Йорк – Филадельфия — 110:109 (31:25, 29:25, 26:25, 24:34)
НЙ: Энтони (37), Роуз (18), Холидэй (14 + 7 подборов), Томас (11), Эрнангомес (11 + 9 подборов), О’Куинн (9 + 5 перехватов)
Ф: Окафор (28 + 10 подборов), Ковингтон (20 + 10 подборов), Шарич (19 + 15 подборов), Стаускас (14), Макконнелл (7 + 7 передач)
Майами – Индиана — 113:95 (18:23, 35:31, 30:25, 30:16)
М: Уэйтерс (22 + 6 потерь), Уайтсайд (22 + 17 подборов), Драгич (21), Дж. Джонсон (15 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь)
И: Тернер (18 + 7 подборов), Тиг (16 + 6 передач), Робинсон (13), Стаки (12), Джордж (10)
Даллас – Нью-Орлеан — 96:83 (24:30, 23:19, 20:14, 29:20)
Д: Барнс (19), Новицки (18 + 9 подборов), Сет Карри (13 + 7 подборов + 8 передач), Финни-Смит (12), Мэттьюз (10), Ноэл (9 + 10 подборов), Феррелл (7 + 7 передач)
НО: Дэвис (39 + 14 подборов), Холидэй (18 + 7 подборов + 6 передач), Казинс (12 + 15 подборов + 6 передач + 7 потерь)
Кливленд – Чикаго — 99:117 (22:23, 34:32, 20:34, 23:28)
К: Ирвинг (34 + 9 подборов + 7 передач), Джонс (14), Корвер (14), Фрай (11), Томпсон (4 + 9 подборов)
Ч: Уэйд (20 + 9 подборов + 10 передач), Батлер (18 + 10 подборов + 10 передач), Рондо (15 + 5 передач), Миротич (14 + 10 подборов), Валентайн (11), Фелисио (10), Лопес (10)
Хьюстон – Миннесота — 142:130 (35:28, 31:30, 40:30, 36:42)
Х: Харден (24 + 10 передач + 7 потерь), Андерсон (18), Капела (16 + 9 подборов), Беверли (15 + 7 передач), Ариза (15), Уильямс (17), Гордон (14), Нене (11)
М: Таунс (37 + 22 подбора), Уиггинс (30 + 6 потерь), Дьонг (16 + 13 подборов), Рубио (14 + 11 передач + 6 потерь), Мухаммад (11), Бьелица (10)
Голден Стэйт – Бруклин — 112:95 (32:28, 30:23, 29:25, 21:19)
ГС: Карри (27), Томпсон (24), Пачулия (8 + 9 подборов), МакГи (7 + 9 подборов), Игудала (5 + 9 передач)
Б: Холлис-Джефферсон (16 + 10 подборов), Килпатрик (15 + 10 подборов), Динуидди (13), Букер (12 + 10 подборов), Лин (9), Лопес (9), Уайтхэд (9)
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
1 Голден Стэйт Уорриорс 49 побед 9 поражений
2 Лос-Анджелес Клипперс 35 23
3 Сакраменто Кингз 25 34
4 Лос-Анджелес Лейкерс 19 40
5 Финикс Санз 18 40
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН
1 Кливленд Кавальерс 40 17
2 Чикаго Буллз 30 29
3 Индиана Пэйсерс 30 29
4 Детройт Пистонз 28 30
5 Милуоки Бакс 25 31
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
1 Бостон Селтикс 37 21
2 Торонто Рэпторс 34 24
3 Нью-Йорк Никс 24 35
4 Филадельфия 76ерс 22 36
5 Бруклин Нетс 9 49
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
1 Юта Джаз 36 22
2 Оклахома Сити Тандер 33 25
3 Денвер Наггетс 26 32
4 Портленд Трэйл Блэйзерс 24 33
5 Миннесота Тимбервулвз 23 36
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
1 Сан-Антонио Сперс 44 13
2 Хьюстон Рокетс 42 18
3 Мемфис Гризлис 34 25
4 Даллас Маверикс 23 35
5 Нью-Орлеан Пеликанс 23 36
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН
1 Вашингтон Уизардз 34 22
2 Атланта Хокс 32 26
3 Майами Хит 27 32
4 Шарлотт Хорнетс 25 33
5 Орландо Мэджик 22 38