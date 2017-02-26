"Голден Стейт" обыграл "Бруклин" и обеспечил себе место в плей-офф НБА

В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в одном из которых "Голден Стейт Уорриорз" обыграл "Бруклин Нетс" и обеспечил себе место в плей-офф, сообщает официальный сайт лиги.

Матч закончился со счетом 112:95.

В самом результативном матче дня "Хьюстон" обыграл "Миннесоту" со счетом 142:130.

Сакраменто – Шарлотт — 85:99 (19:24, 21:27, 18:28, 27:20)

С: Маклемор (18), Хилд (15), Эванс (11), Толливер (11), Коллисон (10), Куфос (6 + 7 подборов), Лабиссьер (8 + 13 подборов)

Ш: Камински (23 + 13 подборов), Уильямс (16), Батюм (15), Белинелли (13 + 6 передач), Уокер (12 + 6 передач), Кидд-Гилкрист (6 + 12 подборов)

Орландо – Атланта — 105:86 (22:19, 27:27, 31:19, 25:21)

О: Росс (24), Гордон (18), Вучевич (16 + 14 подборов), Пэйтон (15 + 9 подборов + 9 передач)

А: Хардуэй (15), Миллсэп (11 + 7 подборов), Ховард (11 + 14 подборов), Шредер (11 + 8 передач), Принс (11), Ильясова (5 + 10 подборов),

Нью-Йорк – Филадельфия — 110:109 (31:25, 29:25, 26:25, 24:34)

НЙ: Энтони (37), Роуз (18), Холидэй (14 + 7 подборов), Томас (11), Эрнангомес (11 + 9 подборов), О’Куинн (9 + 5 перехватов)

Ф: Окафор (28 + 10 подборов), Ковингтон (20 + 10 подборов), Шарич (19 + 15 подборов), Стаускас (14), Макконнелл (7 + 7 передач)

Майами – Индиана — 113:95 (18:23, 35:31, 30:25, 30:16)

М: Уэйтерс (22 + 6 потерь), Уайтсайд (22 + 17 подборов), Драгич (21), Дж. Джонсон (15 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь)

И: Тернер (18 + 7 подборов), Тиг (16 + 6 передач), Робинсон (13), Стаки (12), Джордж (10)

Даллас – Нью-Орлеан — 96:83 (24:30, 23:19, 20:14, 29:20)

Д: Барнс (19), Новицки (18 + 9 подборов), Сет Карри (13 + 7 подборов + 8 передач), Финни-Смит (12), Мэттьюз (10), Ноэл (9 + 10 подборов), Феррелл (7 + 7 передач)

НО: Дэвис (39 + 14 подборов), Холидэй (18 + 7 подборов + 6 передач), Казинс (12 + 15 подборов + 6 передач + 7 потерь)

Кливленд – Чикаго — 99:117 (22:23, 34:32, 20:34, 23:28)

К: Ирвинг (34 + 9 подборов + 7 передач), Джонс (14), Корвер (14), Фрай (11), Томпсон (4 + 9 подборов)

Ч: Уэйд (20 + 9 подборов + 10 передач), Батлер (18 + 10 подборов + 10 передач), Рондо (15 + 5 передач), Миротич (14 + 10 подборов), Валентайн (11), Фелисио (10), Лопес (10)

Хьюстон – Миннесота — 142:130 (35:28, 31:30, 40:30, 36:42)

Х: Харден (24 + 10 передач + 7 потерь), Андерсон (18), Капела (16 + 9 подборов), Беверли (15 + 7 передач), Ариза (15), Уильямс (17), Гордон (14), Нене (11)

М: Таунс (37 + 22 подбора), Уиггинс (30 + 6 потерь), Дьонг (16 + 13 подборов), Рубио (14 + 11 передач + 6 потерь), Мухаммад (11), Бьелица (10)

Голден Стэйт – Бруклин — 112:95 (32:28, 30:23, 29:25, 21:19)

ГС: Карри (27), Томпсон (24), Пачулия (8 + 9 подборов), МакГи (7 + 9 подборов), Игудала (5 + 9 передач)

Б: Холлис-Джефферсон (16 + 10 подборов), Килпатрик (15 + 10 подборов), Динуидди (13), Букер (12 + 10 подборов), Лин (9), Лопес (9), Уайтхэд (9)

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Голден Стэйт Уорриорс 49 побед 9 поражений

2 Лос-Анджелес Клипперс 35 23

3 Сакраменто Кингз 25 34

4 Лос-Анджелес Лейкерс 19 40

5 Финикс Санз 18 40

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Кливленд Кавальерс 40 17

2 Чикаго Буллз 30 29

3 Индиана Пэйсерс 30 29

4 Детройт Пистонз 28 30

5 Милуоки Бакс 25 31

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Бостон Селтикс 37 21

2 Торонто Рэпторс 34 24

3 Нью-Йорк Никс 24 35

4 Филадельфия 76ерс 22 36

5 Бруклин Нетс 9 49

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Юта Джаз 36 22

2 Оклахома Сити Тандер 33 25

3 Денвер Наггетс 26 32

4 Портленд Трэйл Блэйзерс 24 33

5 Миннесота Тимбервулвз 23 36

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Сан-Антонио Сперс 44 13

2 Хьюстон Рокетс 42 18

3 Мемфис Гризлис 34 25

4 Даллас Маверикс 23 35

5 Нью-Орлеан Пеликанс 23 36

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Вашингтон Уизардз 34 22

2 Атланта Хокс 32 26

3 Майами Хит 27 32

4 Шарлотт Хорнетс 25 33

5 Орландо Мэджик 22 38