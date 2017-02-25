"Днепр" обыграл "Будивельник" и выиграл Кубок Украины по баскетболу

В киевском Дворце спорта завершился финальный матч Кубка Украины по баскетболу, в котором "Днепр" обыграл столичный "Будивельник", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 86:82.

После приблизительно равной первой четверти (19:18 в пользу "Днепра") "Будивельник" имел преимущество по ходу второй и третьей четверти, поведя в счете "+10" перед заключительной 10-минуткой.

Тем не менее, решающей в этом матче стала именно заключительная четверть игры, которую "Днепр" выиграл с разницей в 14 очков - 32:18.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Александр Мишула (25 очков), Сергей Загреба (21) и капитан команды Станислав Тимофеенко (19).

Как сообщал УНИАН, накануне в полуфинале "Днепр" обыграл лидера сезона в Суперлиге южненский "Химик", а сегодня - вторую команду в турнирной таблице регулярного первенства "Будивельник".