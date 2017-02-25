"Финикс" проиграл "Чикаго" в очередном матче регулярного чемпионата НБА

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись десять матчей, в одном из которых клуб единственного украинского легионера в НБА Алексея Лэня "Финикс Санс" проиграл "Чикаго Буллз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился победой "быков" в овертайме со счетом 128:121.

Лэнь в этой игре набрал 4 очка и сделал 7 подборов.

Филадельфия – Вашингтон — 120:112 (26:28, 35:21, 34:32, 25:31)

Ф: Ковингтон (25 + 11 подборов), Хендерсон (20), Шарич (20 + 11 подборов), Холмс (12 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Окафор (11), Макконнелл (10 + 8 передач), Стаускас (11), Родригес (2 + 8 передач).

В: Бил (40), Уолл (29 + 8 подборов + 14 передач + 6 потерь), Моррис (14 + 7 подборов), Гортат (11 + 11 подборов),

Индиана – Мемфис — 102:92 (25:26, 36:23, 28:19, 13:24)

И: Майлз (17), Эллис (16), Тернер (12), Тиг (10 + 10 передач), Янг (10), Аллен (10 + 10 подборов), Джордж (9 + 9 подборов)

М: Дэниелс (13), Газоль (12), Аллен (11 + 7 подборов + 5 перехватов), Конли (10 + 7 передач), Грин (8 + 7 подборов), Картер (11), Рэндолф (11 + 8 подборов)

Торонто – Бостон — 107:97 (18:29, 27:26, 29:22, 33:20)

Т: ДеРозан (43), Ибака (15 + 7 подборов), Джозеф (11 + 6 передач), Паттерсон (11), Такер (9 + 10 подборов)

Б: Томас (20 + 5 передач), Краудер (19), Смарт (19 + 5 подборов), Браун (13), Хорфорд (8 + 5 подборов)

Чикаго – Финикс — 128:121 OT (24:25, 28:29, 28:25, 28:29, 20:13)

Ч: Уэйд (23), Батлер (22 + 9 передач), Миротич (20 + 8 подборов), Лопес (19), Валентайн (15), Портис (9 + 7 подборов), Грант (7), Рондо (6 + 9 передач)

Ф: Букер (27), Бледсоу (17 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Уоррен (17 + 8 подборов), Крисс (17 + 7 подборов), Уильямс (16), Лэнь (4 + 7 подборов)

Милуоки – Юта — 95:109 (27:36, 19:23, 29:28, 20:22)

М: Адетокумбо (33 + 12 подборов + 5 перехватов + 6 потерь), Бизли (22), Миддлтон (9), Монро (6 + 8 подборов)

Ю: Хэйворд (29), Джордж Хилл (19), Фэйворс (19 + 7 подборов), Гобер (15 + 16 подборов), Экзам (12), Инглс (6 + 7 подборов)

Оклахома-Сити – Лейкерс — 110:93 (29:23, 29:28, 28:19, 24:23)

ОС: Абринес (19), Роберсон (19 + 7 подборов), Уэстбрук (17 + 18 подборов + 17 передач + 6 потерь), Адамс (15 + 10 подборов), Гибсон (12)

ЛАЛ: Расселл (29 + 6 передач), Кларксон (14), Рэндл (13 + 11 подборов), Ингрэм (11), Зубац (11), Нэнс (4 + 12 подборов)

Миннесота – Даллас — 97:84 (26:22, 23:18, 22:23, 26:21)

М: Уиггинс (27 + 7 подборов), Таунс (26 + 18 подборов + 7 потерь), Рубио (13 + 14 передач), Джонс (11)

Д: Карри (31), Барнс (20 + 6 подборов), Новицки (8 + 7 подборов)

Атланта – Майами — 90:108 (24:25, 25:38, 17:24, 24:21)

А: Миллсэп (21), Хардуэй (11), Бэйзмор (10), Ховард (4 + 7 подборов) Мускала (6 + 9 подборов)

М: Джонсон (23), Драгич (17), Уэйтерс (14 + 10 передач), Макгрудер (13), Рид (12 + 10 подборов), Бэббит (12), Уайтсайд (2 + 10 подборов)

Денвер – Бруклин — 129:109 (30:25, 34:28, 37:22, 28:34)

Д: Харрис (25), Чендлер (24), Галлинари (20 + 8 подборов), Пламли (12 + 12 подборов + 8 передач), Бартон (11 + 6 передач), Фарид (9), Нельсон (8 + 6 передач), Йокич (2 + 7 передач)

Б: Лопес (17), Холлис-Джефферсон (15 + 8 подборов + 5 потерь), Букер (15 + 9 подборов), ЛеВерт (10), Уайтхэд (12), Хэмилтон (8 + 7 подборов)

Клипперс – Сан-Антонио — 97:105 (13:18, 29:29, 31:30, 24:28)

ЛАК: Гриффин (29 + 9 подборов + 5 передач), Риверс (23), Пол (17 + 6 подборов), Джордан (14 + 8 подборов)

САС: Леонард (21 + 6 передач), Газоль (17 + 11 подборов), Паркер (17), Олдридж (15 + 11 подборов), Дедмон (4 + 12 подборов + 4 блок-шота), Миллс (14)