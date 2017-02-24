"Будивельник" сыграет с "Днепром" в финале Кубка Украины

Решающий матч турнира состоится в субботу.

В Киеве состоялись полуфинальные матчи "Финала четырех" Кубка Украины, где "Будивельник" победил одесскую БИПА, а "Днепр" неожиданно одолел "Химик", сообщает официальный сайт соревнований. Финальный матч турнира состоится в субботу, 25 февраля. БИПА - Будивельник 51:71 (11:14, 12:24, 12:13, 16:20) БИПА: Челован 10 + 10 подборов, Артамонов 10 + 6 передач, Попов 7 + 4 подбора Будивельник: Анисимов 16 + 5 подборов, Дугат 15 + 5 подборов + 5 передач, Филдс 10 + 7 подборов Химик - Днепр 44:55 (19:14, 8:4, 12:17, 5:20) Химик: Петров 14 + 11 подборов, Смит 14 Днепр: Тимофеенко 16 + 4 подбора в атаке, Дзюба 7 + 8 підбрань, Мішула 7 + 5 передач, Закурдаєв 7, Глебов 7

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