"Будивельник" сыграет с "Днепром" в финале Кубка Украины
22:46, 24 февраля 2017Баскетбол
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Решающий матч турнира состоится в субботу.
"Днепр" неожиданно обыграл "Химик" / fbu.kiev.ua
В Киеве состоялись полуфинальные матчи "Финала четырех" Кубка Украины, где "Будивельник" победил одесскую БИПА, а "Днепр" неожиданно одолел "Химик", сообщает официальный сайт соревнований.
Финальный матч турнира состоится в субботу, 25 февраля.
БИПА - Будивельник 51:71 (11:14, 12:24, 12:13, 16:20)
БИПА: Челован 10 + 10 подборов, Артамонов 10 + 6 передач, Попов 7 + 4 подбора
Будивельник: Анисимов 16 + 5 подборов, Дугат 15 + 5 подборов + 5 передач, Филдс 10 + 7 подборов
Химик - Днепр 44:55 (19:14, 8:4, 12:17, 5:20)
Химик: Петров 14 + 11 подборов, Смит 14
Днепр: Тимофеенко 16 + 4 подбора в атаке, Дзюба 7 + 8 підбрань, Мішула 7 + 5 передач, Закурдаєв 7, Глебов 7
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