"Кливленд" обыграл "Нью-Йорк" в центральном матче дня НБА

Лидер Восточной конференции выиграл со счетом 119:104

В ночь на пятницу возобновился регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации и было сыграно шесть матчей, сообщает официальный сайт лиги. В центральном матче дня лидер Восточной конференции "Кливленд Кавальерс" обыграл "Нью-Йорк Никс" со счетом 119:104. Орландо – Портленд 103:112 (25:23, 30:23, 30:31, 18:35) Орландо: Вучевич (25 + 9 подборов), Фурнье (20), Росс (13), Хезонья (10), Пэйтон (9), Гордон (9 + 9 подборов), Грин (8), Огастин (7), Бийомбо (2) Портленд: Лиллард (33), Макколлум (22 + 6 передач + 5 потерь), Харклесс (12), Нуркич (12 + 12 подборов), Напьер (10 + 7 подборов + 6 передач), Вонле (7), Дэвис (5), Крэбб (4), Ленард (4), Лэйман (3) Детройт – Шарлотт 114:108 OT (23:28, 27:34, 20:23, 30:15, 14:8) Детройт: Колдуэлл-Поуп (33 + 9 подборов), Харрис (25 + 7 подборов), М-с Моррис (16 + 8 подборов), Драммонд (12 + 13 подборов), Луэр (10 + 9 подборов), Джонсон (7), Смит (5 + 16 передач), Джексон (4), Буллок (2) Шарлотт: Уокер (34 + 7 подборов + 6 передач), Батюм (18), Камински (17), Марв. Уильямс (13 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 14 подборов), Лэмб (6), Робертс (4), Белинелли (4 + 8 подборов) Нью-Орлеан – Хьюстон 99:129 (28:30, 22:36, 17:34, 32:29) Нью-Орлеан: Дэвис (29 + 9 подборов), Казинс (27 + 14 подборов + 5 перехватов + 4 блок-шота), Каспи (12), Мотеюнас (6), Холидэй (6 + 7 потерь), Мур (6), Каннингем (5), Томпсон (3), Хилл (3), Фрэйзер (2) Хьюстон: Уильямс (27), Гордон (19), Андерсон (17), Капела (15 + 8 подборов), Харден (13 + 14 передач), Харрелл (10), Ариза (9 + 7 подборов), Нене (9), Деккер (8), Беверли (2 + 12 подборов + 5 потерь) Кливленд – Нью-Йорк 119:104 (34:33, 35:18, 18:28, 32:25) Кливленд: Ирвинг (23 + 6 передач), Корвер (20), Джеймс (18 + 13 подборов + 15 передач + 6 потерь), Фрай (14), Джефферсон (14), Уильямс (10), Томпсон (10 + 14 подборов + 4 блок-шота), Шамперт (5), Макрэй (3), Лиггинс (2) Нью-Йорк: Ли (25), Энтони (20 + 5 потерь), Роуз (13), Эрнангомес (11 + 10 подборов), Томас (9), Порзингис (8), Дженнингс (7), О’Куинн (4 + 10 подборов), Холидэй (3), Вуячич (3), Бэйкер (1) Голден Стэйт – Клипперс 123:113 (31:24, 18:37, 50:26, 24:26) Голден Стэйт: Карри (35 + 7 подборов), Дюрэнт (25 + 15 подборов + 7 передач), Томпсон (18), Ливингстон (8), Игудала (8), Грин (7 + 6 потерь), Пачулия (6 + 4 блок-шота), МакАду (4), Уэст (4), МакГи (4), Кларк (2), Маккоу (2) Клипперс: Риверс (19), Кроуфорд (19), Джордан (17 + 11 подборов), Фелтон (13),Редик (12), Гриффин (12 + 8 передач), Басс (11), Спейтс (8), Мба а Муте (2) Сакраменто – Денвер 116:100 (29:26, 32:18, 26:26, 29:30) Сакраменто: Коули-Стайн (29 + 10 подборов), Хилд (16), Эванс (15),Коллисон (15 + 10 передач), Лабиссьер (12), Маклемор (10), Лоусон (8 + 6 передач), Куфос (8), Толливер (3 + 8 подборов) Денвер: Харрис (23), Чендлер (18 + 10 подборов), Бартон (16), Галлинари (15), Нельсон (12 + 6 передач + 5 перехватов), старт; Пламли (10), Йокич (4 + 10 подборов), Фарид (2) Восточная конференция 1. Кливленд Кавальерс – 40 побед / 16 поражений 2. Бостон Селтикс – 37/20 3. Вашингтон Уизардс – 34/21 4. Торонто Рэпторс – 33/24 5. Атланта Хоукс – 32/24 6. Индиана Пэйсерс – 29/28 7. Чикаго Буллз – 28/29 8. Детройт Пистонс – 27/30 9. Милуоки Бакс – 25/30 10. Майами Хит – 25/32 11. Шарлотт Хорнетс – 24/33 12. Нью-Йорк Никс – 23/35 13. Филадельфия Сиксерс – 21/35 14. Орландо Мэджик – 21/38 15. Бруклин Нетс – 9/47 Западная конференция 1. Голден Стэйт Уорриорз – 48 побед /9 поражений 2. Сан-Антонио Сперс – 43/13 3. Хьюстон Рокетс – 41/18 4. Юта Джаз – 35/22 5. Лос-Анджелес Клипперс – 35/22 6. Мемфис Гриззлиз – 34/24 7. Оклахома-Сити Тандер – 32/25 8. Денвер Наггетс – 25/32 9. Сакраменто Кингз – 25/33 10. Портленд Трэйл Блэйзерс – 24/32 11. Нью-Орлеан Пеликанс – 23/35 12. Даллас Маверикс – 22/34 13. Миннесота Тимбервулвз – 22/35 14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/39 15. Финикс Санз – 18/39

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