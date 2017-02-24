"Кливленд" обыграл "Нью-Йорк" в центральном матче дня НБА

11:32, 24 февраля 2017
Баскетбол
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Лидер Восточной конференции выиграл со счетом 119:104

Кливленд выиграл очередной матч регулярного чемпионата / thebiglead.com

В ночь на пятницу возобновился регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации и было сыграно шесть матчей, сообщает официальный сайт лиги.

В центральном матче дня лидер Восточной конференции "Кливленд Кавальерс" обыграл "Нью-Йорк Никс" со счетом 119:104. 

Орландо – Портленд 103:112 (25:23, 30:23, 30:31, 18:35)

Орландо: Вучевич (25 + 9 подборов), Фурнье (20), Росс (13), Хезонья (10), Пэйтон (9), Гордон (9 + 9 подборов), Грин (8), Огастин (7), Бийомбо (2)

Портленд: Лиллард (33), Макколлум (22 + 6 передач + 5 потерь), Харклесс (12), Нуркич (12 + 12 подборов), Напьер (10 + 7 подборов + 6 передач), Вонле (7), Дэвис (5), Крэбб (4), Ленард (4), Лэйман (3)

Детройт – Шарлотт 114:108 OT (23:28, 27:34, 20:23, 30:15, 14:8)

Детройт: Колдуэлл-Поуп (33 + 9 подборов), Харрис (25 + 7 подборов), М-с Моррис (16 + 8 подборов), Драммонд (12 + 13 подборов), Луэр (10 + 9 подборов), Джонсон (7), Смит (5 + 16 передач), Джексон (4), Буллок (2)

Шарлотт: Уокер (34 + 7 подборов + 6 передач), Батюм (18), Камински (17), Марв. Уильямс (13 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 14 подборов), Лэмб (6), Робертс (4), Белинелли (4 + 8 подборов)

Нью-Орлеан – Хьюстон 99:129 (28:30, 22:36, 17:34, 32:29)

Нью-Орлеан: Дэвис (29 + 9 подборов), Казинс (27 + 14 подборов + 5 перехватов + 4 блок-шота), Каспи (12), Мотеюнас (6), Холидэй (6 + 7 потерь), Мур (6), Каннингем (5), Томпсон (3), Хилл (3), Фрэйзер (2)

Хьюстон: Уильямс (27), Гордон (19), Андерсон (17), Капела (15 + 8 подборов), Харден (13 + 14 передач), Харрелл (10), Ариза (9 + 7 подборов), Нене (9), Деккер (8), Беверли (2 + 12 подборов + 5 потерь)

Кливленд – Нью-Йорк 119:104 (34:33, 35:18, 18:28, 32:25)

Кливленд: Ирвинг (23 + 6 передач), Корвер (20), Джеймс (18 + 13 подборов + 15 передач + 6 потерь), Фрай (14), Джефферсон (14), Уильямс (10), Томпсон (10 + 14 подборов + 4 блок-шота), Шамперт (5), Макрэй (3), Лиггинс (2)

Нью-Йорк: Ли (25), Энтони (20 + 5 потерь), Роуз (13), Эрнангомес (11 + 10 подборов), Томас (9), Порзингис (8), Дженнингс (7), О’Куинн (4 + 10 подборов), Холидэй (3), Вуячич (3), Бэйкер (1)

Голден Стэйт – Клипперс 123:113 (31:24, 18:37, 50:26, 24:26)

Голден Стэйт: Карри (35 + 7 подборов), Дюрэнт (25 + 15 подборов + 7 передач), Томпсон (18), Ливингстон (8), Игудала (8), Грин (7 + 6 потерь), Пачулия (6 + 4 блок-шота), МакАду (4), Уэст (4), МакГи (4), Кларк (2), Маккоу (2)

Клипперс: Риверс (19), Кроуфорд (19), Джордан (17 + 11 подборов), Фелтон (13),Редик (12), Гриффин (12 + 8 передач), Басс (11), Спейтс (8), Мба а Муте (2)

Сакраменто – Денвер 116:100 (29:26, 32:18, 26:26, 29:30)

Сакраменто: Коули-Стайн (29 + 10 подборов), Хилд (16), Эванс (15),Коллисон (15 + 10 передач), Лабиссьер (12), Маклемор (10), Лоусон (8 + 6 передач), Куфос (8), Толливер (3 + 8 подборов)  

Денвер: Харрис (23), Чендлер (18 + 10 подборов), Бартон (16), Галлинари (15), Нельсон (12 + 6 передач + 5 перехватов), старт; Пламли (10), Йокич (4 + 10 подборов), Фарид (2)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 40 побед / 16 поражений

2. Бостон Селтикс – 37/20

3. Вашингтон Уизардс – 34/21

4. Торонто Рэпторс – 33/24

5. Атланта Хоукс – 32/24

6. Индиана Пэйсерс – 29/28

7. Чикаго Буллз – 28/29

8. Детройт Пистонс –  27/30

9. Милуоки Бакс – 25/30

10. Майами Хит – 25/32

11. Шарлотт Хорнетс – 24/33

12. Нью-Йорк Никс – 23/35

13. Филадельфия Сиксерс –  21/35

14. Орландо Мэджик – 21/38

15. Бруклин Нетс – 9/47

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 48 побед /9 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 43/13

3. Хьюстон Рокетс – 41/18

4. Юта Джаз – 35/22

5. Лос-Анджелес Клипперс – 35/22

6. Мемфис Гриззлиз – 34/24

7. Оклахома-Сити Тандер – 32/25

8. Денвер Наггетс – 25/32

9. Сакраменто Кингз – 25/33

10. Портленд Трэйл Блэйзерс – 24/32

11. Нью-Орлеан Пеликанс – 23/35

12. Даллас Маверикс – 22/34

13. Миннесота Тимбервулвз – 22/35

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/39

15. Финикс Санз – 18/39

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Теги: #баскетбол#НБА