Легенда НБА Яо Мин возглавил Китайскую баскетбольную ассоциацию
13:10, 23 февраля 2017Баскетбол
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Экс-центровой «Хьюстона» был избран единогласным решением
На момент выступлений в НБА Яо Мин являлся самым высоким игроком в чемпионате, его рост составлял 2,29 метра / nba.com
Легендарный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Хьюсто Рокетс" Яо Мин стал руководителем Китайской баскетбольной ассоциации, сообщает Евроспорт со ссылкой на CGTN.
Экс-центровой «Хьюстона» был избран единогласным решением.
Его избрание стало частью программы по реформированию организации. Ранее ее возглавляли только правительственные чиновники.
36-летний Яо Мин – член баскетбольного Зала славы. Он десять раз принимал участие в Матчах звезд НБА.
Китайский баскетболист завершил карьеру в 2011 году. На его счету 486 матчей за «Хьюстон», в которых он в среднем набирал по 19 очков, делал по 9,2 подбора, 1,6 передачи, 0,4 перехвата и 1,9 блок-шота.
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