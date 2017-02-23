Легенда НБА Яо Мин возглавил Китайскую баскетбольную ассоциацию

Легендарный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Хьюсто Рокетс" Яо Мин стал руководителем Китайской баскетбольной ассоциации, сообщает Евроспорт со ссылкой на CGTN.

Экс-центровой «Хьюстона» был избран единогласным решением.

Его избрание стало частью программы по реформированию организации. Ранее ее возглавляли только правительственные чиновники.

36-летний Яо Мин – член баскетбольного Зала славы. Он десять раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

Китайский баскетболист завершил карьеру в 2011 году. На его счету 486 матчей за «Хьюстон», в которых он в среднем набирал по 19 очков, делал по 9,2 подбора, 1,6 передачи, 0,4 перехвата и 1,9 блок-шота.