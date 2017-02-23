ФБУ отстранила от судейства на месяц арбитров матча "Черкасские Мавпы" - "Химик"

На заседании Директората Чемпионата Украины по баскетболу был рассмотрен анализ работы судейской бригады игры между командами Суперлиги Пари-Матч "Черкасские мавпы" – "Химик", сообщает Федерация баскетбола Украины.

Было принято следующее решение:

Судей Чебышева Сергея и Романа Пономаренко за ошибку, которая могла повлиять на результат игры ( пропуск пробежки игрока "Черкасских Мавп" № 11 Кальниченко ), отстранить от судейства игр Чемпионата и Кубка Украины на период с 22 февраля по 22 марта 2017 г. включительно.

Матч "Черкасские мавпы" – "Химик" состоялся 18 февраля и завершился со счетом 84:83 в пользу хозяев площадки.