Легендарный баскетболист Мэджик Джонсон стал президентом "Лос-Анджелес Лейкерс"

Неудавшаяся попытка клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" приобрести ДеМаркуса Казинса привела к смене руководства, сообщает Isport со ссылкой на USA Today.

Джинни Басс уже объявила о назначении легендарного Мэджика Джонсона президентом по баскетбольным операциям. Генеральным менеджером Лейкерс станет Роб Пелинка.

Совладелец клуба Джинни Басс была огорчена неспособностью своего брата привлечь звезд в команду и в итоге был отстранен от должности генеральный менеджер Лейкерс, а Джим Басс покинул пост исполнительного вице-президента.

«Это потрясающий день для меня! Спасибо Джинни Басс и семье Басс. У меня большие ожидания от самого себя, а также команды и организации. Лейкерс ассоциируются с победами и я буду усердно работать, чтобы мы снова добивались подобных результатов», – написал Мэджик Джонсон в Twitter.

Джонсон yа протяжении всей карьеры выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» (1979—91, 1996) на позиции разыгрывающего защитника. 5-кратный чемпион НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988), 3-кратный MVP сезона (1987, 1989, 1990), 12-кратный участник матча всех звёзд, 10 раз входил в символические сборные по итогам сезона (1983—91 — первый состав, 1982 — второй состав). Дважды признавался самым ценным игроком матча всех звёзд НБА в 1990 и 1992 годах. Олимпийский чемпион 1992 года.