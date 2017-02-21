Звезда клуба НБА "Сакраменто" Казинс обменян в "Нью-Орлеан"

Звездный центровой "Сакраменто" Кингз ДеМакрус Казинс станет игроком Нью-Орлеан Пеликанз как часть крупной сделки, сообщает SportArena со ссылкой на Vertical.

Вместе с Казинсом в "Нью-Орлеан" отправляется форвард Омри Касспи, тогда как "Сакраменто" получит взамен Бадди Хилда, Тайрика Эванса Лэнгстона Гэлловэя и два пика на драфте 2017 года.

Слухи о трейде Казинса в Пеликанз появились несколько дней назад, но руководство "Кингз" в личных беседах и публично обещало не обменивать своего франчайз-игрока. Впрочем, поздним вечером воскресенья представители клубов достигли соглашения.

«Мы не будем обменивать ДеМаркуса. Надеемся, он продолжит выступления за команду в течение долгого времеми», — говорил 6 февраля в интервью ESPN генеральный менеджер Кингз Владе Дивац.

Источники ESPN сообщают, что Пеликанз имеют твердые намерения подписать новое соглашение с Казинсом, создав на долгие годы вперед мощный дуэт бигмэнов с Энтони Дэвисом, несмотря на то, что агент игрока Джеринн Акана говорил, что игрок не собирается подписываться с любым клубом, куда может быть обменян.

Казинс был выбран Сакраменто на драфте 2006 года под пятым номером. В среднем в составе Кингз он набирал 21,1 очков за матч, а также делал 10,8 подборов, 3 передач, 1,2 блок-шотов и 1,4 перехватов. Тем не менее, Сакраменто при этом имеет только 35% побед и ни разу не играл в плей-офф. Именно, чтобы изменить систему и избавиться от «казинсозависимости», руководство Кингз и пошло на обмен.