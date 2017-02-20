Сборная Запада победила команду Востока в матче Всех звезд НБА

В ночь на понедельник в Нью-Орлеане прошел Матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации, в котором сборная Запада одержала победу над сборной Востока со счетом 192:182, сообщает официальный сайт лиги.

Команды обновили рекорд результативности для Матчей звезд, набрав в сумме 374 очка и превзойдя на 5 очков предыдущее достижение, установленное в 2016 году.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис, набравший рекордные 52 очка, что является лучшим результатом за всю историю Матчей звезд. Предыдущее достижение (42 очка) принадлежало Уилту Чемберлену и было установлено в 1962 году. Дэвис, на счету которого также 10 подборов, был признан самым ценным игроком (MVP) Матча звезд НБА.

Форвард Кевин Дюрант («Голден Стэйт») оформил трипл-дабл - 21 очко, 10 подборов и 10 передач, который стал четвертым в истории Матчей звезд НБА. Ранее трипл-дабл оформляли Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд.

Матч всех звезд. Нью-Орлеан (США).

Команда Запада – Команда Востока 192:182 (48:53, 49:39, 47:47, 48:43)

Запад: Дэвис (52 + 10 подборов), Уэстбрук (41), Карри (21), Дюрант (21 + 10 подборов + 10 передач), Харден (12 + 12 передач), Томпсон (12), Марк Газоль (10 + 10 подборов + 8 передач), Хэйворд (8), Джордан (6), Ленард (4), Казинс (3), Грин (2)

Восток: Адетокумбо (30), Джеймс (23), Ирвинг (22 + 14 передач), Томас (20), Лаури (19), ДеРозан (16 , Уолл (12), Джордж (12), Энтони (10), Уокер (7), Батлер (6), Миллсэп (5)