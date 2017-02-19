"Днепр" и "Политехник" выиграли очередные матчи регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги

"Днепр" укрепил свои позиции на 3-м месте в турнирной таблице соревнований.

В воскресенье состоялись два матча украинской баскетбольной Суперлиги, в которых "Днепр" победил "Волыньбаскет", а "Политехник" одержал трудную победу над "Николаевом" в гостях, сообщает официальный сайт соревнований. Днепр – Волыньбаскет– 65:51 (11:17, 16:7, 14:24, 24:3) Днепр: Тимофеенко - 19 очков, 8 подборов, 2 передачи. Волыньбаскет: Федчук - 13 очков, 1 подбора. МБК "Николаев" – БК "Политехник" 72:73 (23:23,18:22, 23:12, 8:16 ) МБК "Николаев": Иванов 22оч. БК "Политехник": Козлов 18оч.

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