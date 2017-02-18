"Будивельник" увеличил отрыв от "Химика" в баскетбольной Суперлиге
22:19, 18 февраля 2017Баскетбол
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Киевляне обыграли одесскую БИПА, в то время как южненцы проиграли "Черкасским Мавпам".
Мавпы обыграли действующего чемпиона Украины Химик / fbu.ua
В субботу состоялись матчи очередного тура регулярного первенства украинской баскетбольной Суперлги, в которых столичный "Будивельник" обыграл одесскую БИПА, а южненский "Химик" уступил "Черкасским Мавпам", сообщает официальный сайт соревнований.
Черкасские Мавпы — Химик 84:83 (19:14, 26:26, 19:18, 9:15, 11:10)
Черкасские Обезьяны: Кольченко 25, Кальниченко 19, Дэвис 14 + 5 подборов
Химик: Смит 21 + 5 передач, Петров 14, Антипов 11, Сидоров 11, Ряды 10 + 6 подборов
Будивельник - БИПА 81:59 (15:18, 22:10, 27:15, 17:16)
"Строитель": Стефенс 17 + 9 подборов, Крутоус 15, 10 Филдс
БИПА: Челован 19 + 5 подборов, Фандербурк 13, Кушниров 9, Артамонов 6 + 6 передач
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