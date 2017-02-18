"Будивельник" увеличил отрыв от "Химика" в баскетбольной Суперлиге

Киевляне обыграли одесскую БИПА, в то время как южненцы проиграли "Черкасским Мавпам".

В субботу состоялись матчи очередного тура регулярного первенства украинской баскетбольной Суперлги, в которых столичный "Будивельник" обыграл одесскую БИПА, а южненский "Химик" уступил "Черкасским Мавпам", сообщает официальный сайт соревнований. Черкасские Мавпы — Химик 84:83 (19:14, 26:26, 19:18, 9:15, 11:10) Черкасские Обезьяны: Кольченко 25, Кальниченко 19, Дэвис 14 + 5 подборов Химик: Смит 21 + 5 передач, Петров 14, Антипов 11, Сидоров 11, Ряды 10 + 6 подборов Будивельник - БИПА 81:59 (15:18, 22:10, 27:15, 17:16) "Строитель": Стефенс 17 + 9 подборов, Крутоус 15, 10 Филдс БИПА: Челован 19 + 5 подборов, Фандербурк 13, Кушниров 9, Артамонов 6 + 6 передач

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter