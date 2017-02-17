"Будивельник" установил рекорд посещаемости в баскетбольной Суперлиге
Матч против "Химика" посетило более четырех тысяч болельщиков.
Последний матч лидеров баскетбольной Суперлиги Пари-Матч "Будивельник" – "Химик" посетили накануне 4 200 болельщиков, сообщает Федерация баскетбола Украины.
Это рекорд посещаемости чемпионата Украины в элитном дивизионе текущего сезона и самый большой показатель за последние несколько сезонов.
Как сообщал УНИАН, "Будивельник" вырвал победу в битве лидеров Суперлиги Пари-Матч, выиграв у "Химика" со счетом 76:74.
Несмотря на вместимость столичного Дворца спорта "Будивельник" является безоговорочным лидером текущего сезона Суперлиги Пари-Матч по посещаемости своих поединков.
Топ-5 поединков Суперлиги Пари-Матч по посещаемости
Будивельник – Химик – 4 200 (16 февраля)
Будивельник – Черкасские Мавпы – 3 800 (14 января)
Будивельник – Черкасские Мавпы – 2 500 (7 октября)
Будивельник – Днепр – 2 200 (29 октября)
Будивельник – Николаев – 2 000 (10 ноября)