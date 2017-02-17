"Будивельник" установил рекорд посещаемости в баскетбольной Суперлиге

Последний матч лидеров баскетбольной Суперлиги Пари-Матч "Будивельник" – "Химик" посетили накануне 4 200 болельщиков, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Это рекорд посещаемости чемпионата Украины в элитном дивизионе текущего сезона и самый большой показатель за последние несколько сезонов.

Как сообщал УНИАН, "Будивельник" вырвал победу в битве лидеров Суперлиги Пари-Матч, выиграв у "Химика" со счетом 76:74.

Несмотря на вместимость столичного Дворца спорта "Будивельник" является безоговорочным лидером текущего сезона Суперлиги Пари-Матч по посещаемости своих поединков.

Топ-5 поединков Суперлиги Пари-Матч по посещаемости

Будивельник – Химик – 4 200 (16 февраля)

Будивельник – Черкасские Мавпы – 3 800 (14 января)

Будивельник – Черкасские Мавпы – 2 500 (7 октября)

Будивельник – Днепр – 2 200 (29 октября)

Будивельник – Николаев – 2 000 (10 ноября)