"Вашингтон" и "Чикаго" выиграли очередные матчи регулярного чемпионата НБА
Состоялись две игры текущео сезона.
В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись два матча, в которых "Вашингтон" обыграл "Индиану", а "Чикаго" был сильнее "Бостона", сообщает официальный сайт лиги.
Индиана – Вашингтон — 98:111 (27:34, 25:28, 25:28, 21:21)
И: Джордж (17 + 7 подборов), Тернер (17 + 9 подборов), Стаки (12), Джефферсон (12), Эллис (9 + 7 передач), Робинсон (10)
В: Портер (25 + 8 подборов), Моррис (21 + 7 подборов), Уолл (20 + 12 передач + 5 потерь), Бил (19), Гортат (12 + 7 подборов)
Чикаго – Бостон — 104:103 (22:25, 30:33, 29:20, 23:25)
Ч: Батлер (29 + 7 передач), Портис (19 + 8 подборов), Лопес (15 + 8 подборов), Гибсон (12 + 9 подборов), Грант (10), Макдермотт (11), Рондо (0 + 7 подборов + 8 передач),
Б: Томас (29 + 7 передач), Олиник (17 + 7 подборов), Розир (11), Джонсон (10)
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
1 Голден Стэйт Уорриорс 47 побед 9 поражений
2 Лос-Анджелес Клипперс 35 21
3 Сакраменто Кингз 24 33
4 Лос-Анджелес Лейкерс 19 39
5 Финикс Санз 18 39
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН
1 Кливленд Кавальерс 39 16
2 Индиана Пэйсерс 29 28
3 Чикаго Буллз 28 29
4 Детройт Пистонз 27 30
5 Милуоки Бакс 25 30
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
1 Бостон Селтикс 37 20
2 Торонто Рэпторс 33 24
3 Нью-Йорк Никс 23 34
4 Филадельфия 76ерс 21 35
5 Бруклин Нетс 9 47
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
1 Юта Джаз 35 22
2 Оклахома Сити Тандер 32 25
3 Денвер Наггетс 25 31
4 Портленд Трэйл Блэйзерс 23 33
5 Миннесота Тимбервулз 22 35
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
1 Сан-Антонио Сперс 43 13
2 Хьюстон Рокетс 40 18
3 Мемфис Гризлис 34 24
4 Нью-Орлеан Пеликанс 23 34
5 Даллас Маверикс 22 34
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН
1 Вашингтон Уизардз 34 21
2 Атланта Хокс 32 24
3 Майами Хит 25 32
4 Шарлотт Хорнетс 24 32
5 Орландо Мэджик 21 37