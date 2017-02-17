"Вашингтон" и "Чикаго" выиграли очередные матчи регулярного чемпионата НБА

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись два матча, в которых "Вашингтон" обыграл "Индиану", а "Чикаго" был сильнее "Бостона", сообщает официальный сайт лиги.

Индиана – Вашингтон — 98:111 (27:34, 25:28, 25:28, 21:21)

И: Джордж (17 + 7 подборов), Тернер (17 + 9 подборов), Стаки (12), Джефферсон (12), Эллис (9 + 7 передач), Робинсон (10)

В: Портер (25 + 8 подборов), Моррис (21 + 7 подборов), Уолл (20 + 12 передач + 5 потерь), Бил (19), Гортат (12 + 7 подборов)

Чикаго – Бостон — 104:103 (22:25, 30:33, 29:20, 23:25)

Ч: Батлер (29 + 7 передач), Портис (19 + 8 подборов), Лопес (15 + 8 подборов), Гибсон (12 + 9 подборов), Грант (10), Макдермотт (11), Рондо (0 + 7 подборов + 8 передач),

Б: Томас (29 + 7 передач), Олиник (17 + 7 подборов), Розир (11), Джонсон (10)

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Голден Стэйт Уорриорс 47 побед 9 поражений

2 Лос-Анджелес Клипперс 35 21

3 Сакраменто Кингз 24 33

4 Лос-Анджелес Лейкерс 19 39

5 Финикс Санз 18 39

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Кливленд Кавальерс 39 16

2 Индиана Пэйсерс 29 28

3 Чикаго Буллз 28 29

4 Детройт Пистонз 27 30

5 Милуоки Бакс 25 30

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Бостон Селтикс 37 20

2 Торонто Рэпторс 33 24

3 Нью-Йорк Никс 23 34

4 Филадельфия 76ерс 21 35

5 Бруклин Нетс 9 47

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Юта Джаз 35 22

2 Оклахома Сити Тандер 32 25

3 Денвер Наггетс 25 31

4 Портленд Трэйл Блэйзерс 23 33

5 Миннесота Тимбервулз 22 35

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Сан-Антонио Сперс 43 13

2 Хьюстон Рокетс 40 18

3 Мемфис Гризлис 34 24

4 Нью-Орлеан Пеликанс 23 34

5 Даллас Маверикс 22 34

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Вашингтон Уизардз 34 21

2 Атланта Хокс 32 24

3 Майами Хит 25 32

4 Шарлотт Хорнетс 24 32

5 Орландо Мэджик 21 37