"Будивельник" вырвал победу у "Химика" в битве лидеров баскетбольной Суперлиги

Матч завершился со счетом 76:74.

В киевском Дворце спорта состоялся центральный матч третьего круга чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором "Будивельник" обыграл "Химик" иж Южного, сообщает официальный сайт лиги. Игра завершилась со счетом 76:74. Будивельник – Химик– 76:74 (18:22, 15:23, 27:15, 16:14) Строитель: Дугат - 13 очков, 9 подборов, 8 передач; Стефенс - 13 очков, 3 подбора, 1 передача. Химик: Петров - 19 очков, 3 подбора, 3 передачи; Рябчук - 16 очков, 2 подбора, 3 передачи; Смит - 15 очков, 3 подбора, 7 передач. Черкасские Мавпы – БИПА 90:83 (23:18, 18:20, 22:23, 27:22) Черкасские Обезьяны - Чумаков 25, Дэвис 14 + 6пдб БИПА – Фандербурк 27 + 8 пдб, Артамонов 20 + 7передач

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