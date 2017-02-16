"Финикс" украинца Лэня разгромил "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА

Игра завершилась со счетом 137:101.

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 14 матчей, в одном из которых команда украинца Алексея Лэня "Финикс Санс" разромила "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает официальный сайт лиги. Матч завершился со счетом 137:101. На счету Лэня 15 очков и 9 подборов. Орландо – Сан-Антонио — 79:107 (16:30, 21:24, 27:31, 15:22) О: Вучевич (16 + 10 подборов), Грин (11), Гордон (11) САС: Олдридж (23), Ленард (22), Миллс (13 + 6 передач), Дедмон (10 + 11 подборов), Паркер (5 + 8 передач) Кливленд – Индиана — 113:104 (28:32, 29:22, 26:26, 30:24) К: Джеймс (31 + 5 подборов), Ирвинг (26 + 7 передач), Корвер (22), Томпсон (12 + 12 подборов), Фрай (4 + 8 подборов) И: Робинсон (19), Тиг (15 + 11 передач), Тернер (15 + 7 подборов), Джордж (13 + 7 подборов), Эллис (14 + 7 передач) Бостон – Филадельфия — 116:108 (29:29, 32:32, 26:18, 29:29) Б: Томас (33), Смарт (21 + 8 перехватов + 6 потерь), Краудер (18), Хорфорд (12), Джонсон (2) – старт; Олиник (16 + 7 подборов), Янг (10), Розир (2), Зеллер (2), Грин (0), Жеребко (0). Ф: ), Шарич (20 + 11 подборов), Ковингтон (18 + 9 подборов), Ноэл (16 + 7 подборов), Макконнелл (12 + 8 передач + 5 перехватов), Хендерсон (11) Стаускас (11) Торонто – Шарлотт — 90:85 (31:20, 13:21, 14:34, 32:10) Т: Лаури (21 + 6 передач), Пауэлл (17), Кэрролл (13 + 11 подборов), ДеРозан (10), Валанчюнас (10 + 11 подборов), Райт (11) Ш: Камински (27), Уокер (24 + 9 передач), Батюм (10 + 6 потерь), Кидд-Гилкрист (6 + 14 подборов), Уильямс (5 + 9 подборов) Бруклин – Милуоки — 125:129 (33:39, 27:23, 22:33, 43:34) Б: Лопес (36 + 8 блок-шотов), Динуидди (19 + 8 передач), Букер (18), Харрис (14), Богданович (14), Холлис-Джефферсон (3 + 10 подборов) М: Адетокумбо (33 + 9 подборов), Монро (25 + 8 подборов), Миддлтон (20 + 7 передач), Бизли (14), Деллаведова (10), Снелл (10) Детройт – Даллас — 98:91 (27:17, 35:18, 16:28, 20:28) Д: Джексон (22), Луэр (20 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (16), Харрис (13), Смит (10), Драммонд (9 + 11 подборов), Моррис (6 + 14 подборов), Бэйнс (2 + 11 подборов), Д: Новицки (24 + 10 подборов), Барнс (16), Карри (13), Уильямс (12 + 6 передач), Богут (4 + 8 подборов) Мемфис – Нью-Орлеан — 91:95 (22:28, 21:22, 18:27, 30:18) М: Конли (17), Рэндолф (16 + 9 подборов), Газоль (15 + 12 подборов + 9 передач), Парсонс (9), Грин (6 + 7 подборов), Даглас (8 + 7 подборов) НО: Хилл (23), Холидэй (19 + 7 подборов + 7 передач), Дэвис (18 + 7 подборов), Аженса (12 + 10 подборов) Хьюстон – Майами — 109:117 (28:34, 17:24, 28:30, 36:29) Х: Харден (38 + 12 подборов + 12 передач), Андерсон (17), Капела (12), Гордон (12), Нене (8 + 9 подборов) М: Уэйтерс (23 + 9 подборов + 7 передач), Уайтсайд (23 + 14 подборов + 5 блок-шотов), Драгич (21), Джонсон (16 + 7 подборов), Макгрудер (11), Дж. Джонсон (6 + 7 подборов) Юта – Портленд — 111:88 (18:17, 22:20, 34:25, 37:26) Ю: Хэйворд (22 + 7 передач), Джордж Хилл (19), Инглс (18), Гобер (13 + 12 подборов), Джонсон (13), Экзам (12) П: Макколлум (18), Лиллард (13 + 7 передач), Нуркич (13 + 7 подборов + 5 потерь), Ленард (10) Финикс – Лейкерс — 137:101 (32:15, 36:33, 34:28, 35:25) Ф: Блэдсоу (25 + 10 подборов + 13 передач), Букер (23), Крисс (15 + 8 подборов), Лэнь (15 + 9 подборов + 6 потерь), Уоррен (11), Найт (11), Чендлер (8 + 8 подборов) ЛАЛ: Расселл (21), Уильямс (21), Кларксон (15), Рэндл (13 + 10 подборов), Денг (9), Зубац (8) Денвер – Миннесота — 99:112 (31:32, 29:30, 19:23, 20:27) Д: Харрис (22), Бартон (18 + 10 подборов), Нельсон (16 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Йокич (15 + 14 подборов + 4 блок-шота), Мюррэй (14), Пламли (11 + 9 подборов) М: Уиггинс (40), Таунс (24 + 19 подборов), Мухаммад (15) Оклахома-Сити – Нью-Йорк — 116:105 (27:39, 35:21, 26:20, 28:25) ОС: Уэстбрук (38 + 14 подборов + 12 передач + 6 потерь), Оладипо (21), Грант (13), Адамс (11 + 8 подборов), Роберсон (10 + 7 подборов) НЙ: Энтони (30), Роуз (25 + 7 передач), Ли (16), Порзингис (11 + 7 подборов), Эрнангомес (8 + 10 подборов) Клипперс – Атланта 99:84 (21:22, 33:18, 29:24, 16:20) К: Гриффин (17 + 9 передач), Редик (15), Риверс (13), Фелтон (11), Джонсон (11), Спейтс (8), Джордан (7 + 16 подборов) А: Шредер (15 + 7 передач), Хардуэй (11), Ховард (11 + 15 подборов),Миллсэп (8), Принс (8), Дилэйни (7), Мускала (7) Голден Стэйт – Сакраменто 109:86 (28:25, 19:25, 42:15, 20:21) Г: Томпсон (35), Дюрэнт (21 + 7 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Карри(13 + 9 передач), МакГи (8 + 10 подборов), Кларк (8),МакАду (7) С: Коллисон (14), Казинс (13 + 6 передач), Маклемор (9), Барнс (15 + 14 подборов), Коли-Стайн (13 + 7 подборов), Ричардсон (10 + 7 подборов), Толливер (3 + 7 подборов)

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