"Кливленд" выиграл у "Миннесоты" в самом результативном матче дня НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в самом результативном из которых "Кливленд" в гостях обыграл "Миннесоту", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 116:108.

Чикаго – Торонто 105:94 (24:18, 34:21, 20:25, 27:30)

Чикаго: Макдермотт (20), Батлер (19 + 12 передач), Гибсон (14), Рондо (12 + 5 потерь), Фелисио (10), Картер-Уильямс (8), Лопес (8), Валентайн (6), Портис (6), Грант (2)

Торонто: Лаури (22 + 5 потерь), ДеРозан (18), Пауэлл (13), Валанчюнас (12 + 9 подборов), Джозеф (10), Ногейра (7), Кэрролл (4), Пелтль (4), Райт (2), Сиакам (2)

Миннесота – Кливленд 108:116 (30:26, 31:43, 32:24, 15:23)

Миннесота: Уиггинс (41), Таунс (26 + 8 подборов), Дженг (12 + 10 подборов), Мухаммад (7), Раш (6), Рубио (5 + 8 подборов + 16 передач), Бьелица (5), Стивенсон (4), Данн (2) Кливленд: э

Ирвинг (25 + 7 передач), Джеймс (25 + 8 подборов + 14 передач + 6 потерь), Фрай (21 + 10 подборов), Томпсон (14 + 11 подборов), Уильямс (13), Шамперт (9), Корвер (6), Джефферсон (3)

Лейкерс – Сакраменто 96:97 (23:29, 18:14, 23:27, 32:27)

Лейкерс: Уильямс (29), Рэндл (11 + 7 подборов), Янг (10), Кларксон (9 + 7 подборов), Нэнс (8), Расселл (8 + 5 потерь), Блэк (7), Ингрэм (6), Денг (4), Мозгов (4)

Сакраменто: Казинс (40 + 12 подборов + 8 передач + 6 потерь), Коллисон (13 + 8 передач + 5 потерь), Маклемор (13), Аффлало (10), Коули-Стайн (8), Барнс (5), Толливер (4), Куфос (4)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 38 побед / 16 поражений

2. Бостон Селтикс – 36/19

3. Вашингтон Уизардс – 33/21

4. Атланта Хоукс – 32/23

5. Торонто Рэпторс – 32/24

6. Индиана Пэйсерс – 29/26

7. Чикаго Буллз – 27/29

8. Детройт Пистонс – 25/30

9. Милуоки Бакс – 24/30

10. Шарлотт Хорнетс – 24/31

11. Майами Хит – 24/32

12. Нью-Йорк Никс – 23/33

13. Филадельфия Сиксерс – 21/34

14. Орландо Мэджик – 21/36

15. Бруклин Нетс – 9/46

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 46 побед /9 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 42/13

3. Хьюстон Рокетс – 40/17

4. Лос-Анджелес Клипперс – 34/21

5. Юта Джаз – 34/22

6. Мемфис Гриззлиз – 34/23

7. Оклахома-Сити Тандер – 31/25

8. Денвер Наггетс – 25/30

9. Сакраменто Кингз – 24/32

10. Портленд Трэйл Блэйзерс – 23/31

11. Даллас Маверикс – 22/33

12. Нью-Орлеан Пеликанс – 22/34

13. Миннесота Тимбервулвз – 21/35

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/38

15. Финикс Санз – 17/39