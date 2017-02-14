"Будивельник" примет "Химик" в центральном матче Суперлиги во Дворце спорта

В четверг в столичном Дворце спорта состоится центральный поединок третьего круга Суперлиги Пари-Матч, а может и всего регулярного чемпионата, в котором сыграют киевский "Будивельник" и южненский "Химик", сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Ранее лидеры сезона уже провели две встречи: в первом круге действующий чемпион Украины разгромил киевлян со счетом 83:62, а во втором круге "регулярки" киевляне взяли убедительный реванш, одолев "Химик" со счетом 70:49. Что интересно, оба матча закончились с 21-очковой разницей, поэтому решающий поединок символической сезонной серии претенденты на золото будут начинать с нуля.

Отметим, что в первой игре киевского и южненского клубов лучшим на паркете был американский разыгрывающий "Химика" Джеймс Смит, который к 18 очкам добавил 5 передач, 4 подбора и 2 перехвата. В Южном лучшим игроком матча стал разыгрывающий "Будивельника" Генри Дугат. Американец за 21 минуту на гостевом паркете записал в актив 15 очков, сделал 5 передач, 4 подбора и 2 перехвата.

Можно смело говорить о том, что противостояние Смита и Дугата, который после новогодней паузы демонстрирует фантастическую игру в атаке, может стать настоящим украшением поединка во Дворце спорта. Также интересно будет понаблюдать за баталиями в краске, где оба коллектива имеют габаритных бигмэнов.

Отметим, что во вторник - за 2 дня до матча киевский клуб объявил о подписании американского защитника Брэндона Филдса. 28-летний баскетболист прибыл в Киев из Италии, где в составе "Пезаро" набирал 10.2 очка, делал 2.5 подбора и 2.4 передачи. Однако возможен дебют американца, который заменит в команде экс-капитана киевлян Артема Буцкого, в матче с "Химиком" находится под вопросом. Что же, за исключением завершения карьеры Букским и подписания Филдса составы команд с момента их последней встречи остались неизменными.

Накануне поединка обе команды находятся на вершине турнирной таблицы. И "Будивельник" и "Химик" имеют в пассиве по 2 поражения, при этом киевляне, имеют на один сыгранный матч и на одну победу больше, чем у соперника.

Отметим, что на счету "Будивельника" рекордное в этом сезоне победная серия - киевляне не проигрывают в Суперлиге Пари-Матч уже 12 матчей подряд, в то время как "Химик" выиграл 7 последних игр.

Вряд ли какая-то из команд Суперлиги Пари-Матч сумеет вклиниться в борьбу за победу в регулярном чемпионате, поэтому предстоящий матч в Киеве между "Будивельником" и "Химиком" может стать определяющим в споре за первое место в турнирной таблице перед плей-офф.

Лидеры "Химика":

Джеймс Смит - 18.1 очка + 4.7 передачи + 1.1 перехвата

Вячеслав Петров - 12 очков + 8.2 подбора

Джейсон Лав - 11.1 очка + 8.3 подбора

Александр Антипов - 9.6 очка + 5.3 подбора

Владимир Конев - 8.9 очка + 4.9 подбора + 1.5 перехвата

Лидеры "Будивельника":

Генри Дугат - 14.5 очка + 4.5 передачи + 1.6 перехвата

Ди Джей Стефенс - 12.6 очка + 7.2 подбора

Михаил Анисимов - 12.5 очка + 5.8 подбора

Руслан Отверченко - 12.3 очка + 2.7 передачи

Артур Дроздов - 9.2 очка + 4.5 подбора