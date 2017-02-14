"Финикс" украинца Лэня проиграл "Нью-Орлеану" в регулярном чемпионате НБА

В ночь на вторник в Наицональной баскетбольной ассоциации состоялись 11 матчей, в одном из которых "Финикс" украинца Алексея Лэня проиграл "Нью-Орлеану", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 108:110.

На счету Лэня 10 набранных очков и 7 подборов.

Шарлотт – Филадельфия — 99:105 (22:31, 25:17, 25:32, 27:25)

Ш: Уокер (29 + 7 подборов), Батюм (16), Камински (12 + 11 подборов), Лэмб (12), Кидд-Гилкрист (6 + 7 подборов)

Ф: Шарич (18 + 11 подборов), Ковингтон (17 + 5 потерь), Макконнелл (14 + 7 передач), Хендерсон (12), Ноэл (12 + 7 подборов), Стаускас (11), Ильясова (5 + 10 подборов)

Индиана — Сан-Антонио — 106:110 (31:26, 18:23, 30:34, 27:27)

И: Джордж (27 + 6 подборов), Тернер (22 + 6 подборов), Тиг (15 + 5 подборов + 5 передач), Стаки (13), Серафин (12), Эллис (10)

САС: Леонард (32 + 6 подборов), Олдридж (19 + 7 подборов), Паркер (12), Грин (12 + 6 подборов), Ли (12 + 11 подборов)

Бруклин – Мемфис — 103:112 (19:27, 23:25, 30:27, 31:33)

Б: Динуидди (17), Лопес (17 + 5 передач), Килпатрик (15 + 6 подборов), Букер (13), Холлис-Джефферсон (13), Богданович (11 + 5 подборов)

М: Конли (32 + 6 передач), Газоль (19 + 9 подборов + 8 передач), Райт (17), Картер (14), Грин (10)

Майами – Орландо — 107:116 (28:36, 29:24, 30:27, 20:29)

М: Уэйтерс (23 + 6 передач + 6 потерь), Драгич (22), Дж. Джонсон (15), Джонсон (13), Уайтсайд (12 + 19 подборов), Макгрудер (11)

О: Фурнье (24), Пэйтон (20), Ибака (17 + 8 подборов), Вучевич (13 + 17 подборов), Грин (13), Хезонья (11), Гордон (8 + 5 потерь), Бийомбо (2 + 10 подборов).

Вашингтон – Оклахома-Сити — 120:98 (38:32, 29:22, 34:19, 19:25)

В: Моррис (23), Бил (22), Портер (18 + 12 подборов), Уолл (15 + 14 передач + 5 потерь), Гортат (12), Берк (11)

ОС: Уэстбрук (17), Ловернь (17), Пэйн (12), Адамс (9 + 11 подборов), Сабонис (6 + 7 подборов), Грант (8 + 7 подборов)

Милуоки – Детройт — 102:89 (23:19, 28:15, 26:27, 25:28)

М: Монро (25 + 13 подборов), Бизли (23), Снелл (16), Адетокумбо (8 + 6 передач), Миддлтон (11)

Д: Моррис (26), Драммонд (21 + 12 подборов), Луэр (15 + 11 подборов), Джексон (9 + 9 передач)

Даллас – Бостон — 98:111 (28:30, 22:31, 32:22, 16:28)

Д: Феррелл (20), Барнс (19), Мэттьюз (18 + 7 подборов), Новицки (18), Карри (8), Харрис (9), Межри (2 + 10 подборов)

Б: Томас (29 + 8 передач), Смарт (19), Олиник (15 + 7 подборов), Хорфорд (11), Краудер (10), Джонсон (7 + 7 подборов) Грин (10)

Юта – Клипперс — 75:88 (19:18, 15:27, 15:31, 26:12)

Ю: Фэйворс (13), Гобер (10 + 14 подборов), Экзам (10), Лайлс (5 + 7 подборов)

ЛАК: Гриффин (26 + 11 подборов + 6 передач), Риверс (15), Кроуфорд (11), Джордан (10 + 13 подборов), Редик (9)

Денвер – Голден Стэйт — 132:110 (42:30, 37:24, 28:31, 25:25)

Д: Эрнангомес (27 + 10 подборов), Бартон (24 + 10 подборов + 7 передач), Нельсон (23 + 7 передач), Йокич (17 + 21 подбор + 12 передач + 5 потерь), Харрис (16), Мюррей (14)

ГС: Дюрант (25), Маккоу (17), Игуодала (15), Карри (11 + 5 передач), МакГи (8 + 7 подборов)

Финикс – Нью-Орлеан — 108:110 (28:29, 30:24, 22:24, 28:33)

Ф: Блэдсоу (37 + 5 потерь), Букер (21 + 5 потерь), Найт (11), Такер (11 + 16 подборов), Лень (10 + 7 подборов), Крисс (7), Чендлер (4 + 8 подборов)

НО: Дэвис (24 + 10 подборов + 4 блок-шота), Холидэй (18 + 8 передач + 5 потерь), Хилл (12), Эванс (15), Мур (15)

Портленд – Атланта 104:109 OT (28:21, 20:21, 26:33, 23:22, 7:12)

П: МакКоллум (26 + 7 подборов), Лиллард (21), Харклесс (17 + 9 подборов), Амину (14 + 15 подборов), Дэвис (11 + 13 подборов)

А: Хардуэй (25 + 7 подборов), Шредер (22), Миллсап (21 + 9 подборов + 4 блок-шота), Ховард (19 + 16 подборов + 4 блок-шота), Бэйзмор (8 + 6 передач)

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Голден Стэйт Уорриорс 46 побед / 9 поражений

2 Лос-Анджелес Клипперс 34 21

3 Сакраменто Кингз 23 32

4 Лос-Анджелес Лейкерс 19 37

5 Финикс Санз 17 39

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Кливленд Кавальерс 37 16

2 Индиана Пэйсерс 29 26

3 Чикаго Буллз 26 29

4 Детройт Пистонз 26 30

5 Милуоки Бакс 24 30

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Бостон Селтикс 36 19

2 Торонто Рэпторс 32 23

3 Нью-Йорк Никс 23 33

4 Филадельфия 76ерс 21 34

5 Бруклин Нетс 9 46

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Юта Джаз 34 22

2 Оклахома Сити Тандер 31 25

3 Денвер Наггетс 25 30

4 Портленд Трэйл Блэйзерс 23 32

5 Миннесота Тимбервулвз 21 34

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Сан-Антонио Сперс 42 13

2 Хьюстон Рокетс 40 17

3 Мемфис Гризлис 34 23

4 Даллас Маверикс 22 33

5 Нью-Орлеан Пеликанс 22 34

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Вашингтон Уизардз 33 21

2 Атланта Хокс 32 23

3 Шарлотт Хорнетс 24 31

4 Майами Хит 24 32

5 Орландо Мэджик 21 36