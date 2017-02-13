"Миннесота" обыграла "Чикаго" в самом результативном матче дня НБА

В ночь на понедельник в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялось четыре матча, в самом результативном из которых "Миннесота" обыграла "Чикаго", сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 117:89.

Миннесота – Чикаго 117:89 (34:17, 23:23, 27:25, 33:24)

Миннесота: Уиггинс (27), Таунс (22 + 7 подборов), Рубио (17 + 11 передач), Бьелица (16), Мухаммад (12), Дженг (10 + 13 подборов), Стивенсон (6), Раш, Олдрич (2)

Чикаго: Макдермотт (16), Портис (16), Картер-Уильямс (12 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь), Лопес (10), Рондо (10 + 6 передач + 5 потерь), Грант (8), Фелисио (7), Кэнан (5), Валентайн (3), Гибсон (2)

Нью-Йорк – Сан-Антонио 94:90 (18:21, 24:27, 27:17, 25:25)

Нью-Йорк: Энтони (25 + 7 подборов), Роуз (18), Порзингис (16 + 7 подборов + 4 блок-шота), Эрнангомес (12 + 9 подборов), Ли (9), Холидэй (6), О’Куинн (4 + 7 подборов), Дженнингс (2), Томас (2)

Сан-Антонио: Ленард (36 + 9 подборов), Олдридж (15 + 10 подборов), ; Ли (10 + 7 подборов), Миллс (8), Грин (6), Андерсон (5), Джинобили (4), Дедмон (3 + 7 подборов),Бертанс (3)

Торонто – Детройт 101:102 (27:25, 24:20, 31:21, 19:36)

Торонто: ДеРозан (26 + 7 подборов), Валанчюнас (17 + 9 подборов), Лаури (15), Кэрролл (15), Джозеф (8), Росс (7), Ногейра (6), Пелтль (5), Пауэлл (2)

Детройт: Харрис (24), Колдуэлл-Поуп (21), Смит (15), Джонсон (11), М-с Моррис (11), Драммонд (10 + 18 подборов), Джексон (6), Бэйнс (2 + 7 подборов), Луэр (2)

Сакраменто – Нью-Орлеан 105:99 (23:29, 30:27, 23:17, 29:26)

Сакраменто: Казинс (28 + 14 подборов + 7 передач + 7 потерь), Коллисон (20 + 8 передач), Барнс (12), Маклемор (11), Аффлало (10), Толливер (9), Коули-Стайн (8), Куфос (4 + 7 подборов), Ричардсон (3)

Нью-Орлеан: Дэвис (32 + 10 подборов + 6 потерь), Холидэй (16 + 11 передач + 5 перехватов), Каннингем (14), Хилл (9), Гэллоуэй (9), Эванс (7), Мотеюнас (7 + 8 подборов), Хилд (5)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 37 побед / 16 поражений

2. Бостон Селтикс – 35/19

3. Вашингтон Уизардс – 32/21

4. Торонто Рэпторс – 32/22

5. Атланта Хоукс – 31/23

6. Индиана Пэйсерс – 29/25

7. Чикаго Буллз – 26/29

8. Детройт Пистонс – 24/29

9. Шарлотт Хорнетс – 24/30

10. Майами Хит – 24/31

11. Милуоки Бакс – 23/30

12. Нью-Йорк Никс – 23/33

13. Филадельфия Сиксерс – 20/34

14. Орландо Мэджик – 20/36

15. Бруклин Нетс – 9/45

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 46 побед /8 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 41/13

3. Хьюстон Рокетс – 40/17

4. Юта Джаз – 34/21

5. Лос-Анджелес Клипперс – 33/21

6. Мемфис Гриззлиз – 33/23

7. Оклахома-Сити Тандер – 31/24

8. Денвер Наггетс – 24/30

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 23/30

10. Сакраменто Кингз – 23/32

11. Даллас Маверикс – 22/32

12. Миннесота Тимбервулвз – 21/34

13. Нью-Орлеан Пеликанс – 21/34

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/37

15. Финикс Санз – 17/38