"Будивельник" в третий раз в сезоне победил "Днепр" в матче Суперлиги

22:42, 12 февраля 2017
Баскетбол
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Игра завершилась со счетом 76:60.

Строитель снова обыграл Днепр / fbu.ua

В воскресенье в рамках регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги состоялись четыре матча, в центральном из которых киевский "Будивельник" на выезде обыграл "Днепр", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 76:60.

"Днепр" - "Будивельник" 60:76 (18:23, 11:12, 19:17, 12:24)

"Днепр": Тимофеенко 19, Глебов 7 + 6 подборов, Закурдаєв 7, Мішула 6 + 9 передач, Загреба 6 + 7 подборов

"Строитель": Дугат 22 + 5 передач + 5 подборов, Стефенс 16 + 7 подборов, Анисимов 8 + 7 подборов

БК "Запорожье-ZOG" – БК "Черкасские Мавпы" 74:80 (23:16, 19:20, 10:28, 22:16)

БК "Запорожье-ZOG": Конате, Носков и Мальчевский – по 15 баллов.

БК "Черкасские Обезьяны": Кольченко 20 баллов.

БИПА – Николаев 93:73 (24:28, 19:19, 26:14, 24:12)

БИПА: Фандербурк - 27 очков, 6 подборов, 2 передачи; Артамонов - 16 очков, 4 подбора, 12 передач.

Николаев: Чемякін - 18 очков, 3 подбора, 1 передача.

"Волыньбаскет" - "Кремень" 72:74 (19:13, 15:16, 20:22, 18:23)

"Волыньбаскет": Федчук 20, Полюляк 19, Рудаков 10

"Кремень": Хамзаєв 21, Байда 12, Кожемякин 11, Кадыгроб 11, Луговцов 10

Турнирная таблица:

1. Будивельник 20 побед / 2 поражения

2. Химик 19/2

3. Днепр 16/6

4. БИПА 13/9

5. Николаев 9/13

6. Запорожье-ZOG 9/13

7. Черкасские Мавпы 10/11

8. Кремень 7/15

9. Волыньбаскет 4/18

10. Политехник 2/20.

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