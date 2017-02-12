"Будивельник" в третий раз в сезоне победил "Днепр" в матче Суперлиги

Игра завершилась со счетом 76:60.

В воскресенье в рамках регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги состоялись четыре матча, в центральном из которых киевский "Будивельник" на выезде обыграл "Днепр", сообщает официальный сайт соревнований. Матч завершился со счетом 76:60. "Днепр" - "Будивельник" 60:76 (18:23, 11:12, 19:17, 12:24) "Днепр": Тимофеенко 19, Глебов 7 + 6 подборов, Закурдаєв 7, Мішула 6 + 9 передач, Загреба 6 + 7 подборов "Строитель": Дугат 22 + 5 передач + 5 подборов, Стефенс 16 + 7 подборов, Анисимов 8 + 7 подборов БК "Запорожье-ZOG" – БК "Черкасские Мавпы" 74:80 (23:16, 19:20, 10:28, 22:16) БК "Запорожье-ZOG": Конате, Носков и Мальчевский – по 15 баллов. БК "Черкасские Обезьяны": Кольченко 20 баллов. БИПА – Николаев 93:73 (24:28, 19:19, 26:14, 24:12) БИПА: Фандербурк - 27 очков, 6 подборов, 2 передачи; Артамонов - 16 очков, 4 подбора, 12 передач. Николаев: Чемякін - 18 очков, 3 подбора, 1 передача. "Волыньбаскет" - "Кремень" 72:74 (19:13, 15:16, 20:22, 18:23) "Волыньбаскет": Федчук 20, Полюляк 19, Рудаков 10 "Кремень": Хамзаєв 21, Байда 12, Кожемякин 11, Кадыгроб 11, Луговцов 10 Турнирная таблица: 1. Будивельник 20 побед / 2 поражения 2. Химик 19/2 3. Днепр 16/6 4. БИПА 13/9 5. Николаев 9/13 6. Запорожье-ZOG 9/13 7. Черкасские Мавпы 10/11 8. Кремень 7/15 9. Волыньбаскет 4/18 10. Политехник 2/20.

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