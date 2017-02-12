"Будивельник" в третий раз в сезоне победил "Днепр" в матче Суперлиги
Игра завершилась со счетом 76:60.
В воскресенье в рамках регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги состоялись четыре матча, в центральном из которых киевский "Будивельник" на выезде обыграл "Днепр", сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 76:60.
"Днепр" - "Будивельник" 60:76 (18:23, 11:12, 19:17, 12:24)
"Днепр": Тимофеенко 19, Глебов 7 + 6 подборов, Закурдаєв 7, Мішула 6 + 9 передач, Загреба 6 + 7 подборов
"Строитель": Дугат 22 + 5 передач + 5 подборов, Стефенс 16 + 7 подборов, Анисимов 8 + 7 подборов
БК "Запорожье-ZOG" – БК "Черкасские Мавпы" 74:80 (23:16, 19:20, 10:28, 22:16)
БК "Запорожье-ZOG": Конате, Носков и Мальчевский – по 15 баллов.
БК "Черкасские Обезьяны": Кольченко 20 баллов.
БИПА – Николаев 93:73 (24:28, 19:19, 26:14, 24:12)
БИПА: Фандербурк - 27 очков, 6 подборов, 2 передачи; Артамонов - 16 очков, 4 подбора, 12 передач.
Николаев: Чемякін - 18 очков, 3 подбора, 1 передача.
"Волыньбаскет" - "Кремень" 72:74 (19:13, 15:16, 20:22, 18:23)
"Волыньбаскет": Федчук 20, Полюляк 19, Рудаков 10
"Кремень": Хамзаєв 21, Байда 12, Кожемякин 11, Кадыгроб 11, Луговцов 10
Турнирная таблица:
1. Будивельник 20 побед / 2 поражения
2. Химик 19/2
3. Днепр 16/6
4. БИПА 13/9
5. Николаев 9/13
6. Запорожье-ZOG 9/13
7. Черкасские Мавпы 10/11
8. Кремень 7/15
9. Волыньбаскет 4/18
10. Политехник 2/20.