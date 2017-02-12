"Финикс" украинца Лэня разгромно проиграл "Хьюстону" в очередном матче НБА

В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоцации состоялись 8 матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня с разгромным счетом уступил "Хьюстон Рокетс", сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 133:102 в пользу "Рокетс".

Лэнь набрал в этой игре 13 очков и сделал 8 подборов.

Хьюстон – Финикс 133:102 (38:24, 39:29, 34:24, 22:25)

Хьюстон: Харден (40 + 8 передач + 8 потерь), Беверли (19 + 10 подборов), Андерсон (16), Деккер (14), Ариза (9 + 9 подборов), Капела (9), Брюэр (9), Харрелл (8), Макдэниэлс (5), Браун (2), Нене (2 + 7 подборов)

Финикс: Букер (18), Уоррен (14), Лень (13 + 8 подборов), Юлис (13 + 6 передач), Барбоза (12), Дадли (12), Крисс (7), Найт (3), Прайс (3), Такер (3), Джонс (2), Уильямс (2)

Кливленд – Денвер 125:109 (28:33, 31:22, 33:23, 33:31)

Кливленд: Ирвинг (27), Джеймс (27 + 12 передач + 6 потерь), Лав (16 + 9 подборов), Корвер (14), Томпсон (13 + 13 подборов), Лиггинс (9), Фрай (8), Уильямс (7), Джефферсон (4)

Денвер: Йокич (27 + 13 подборов + 5 потерь), Харрис (16), Мюррэй (16), Чендлер (13), Нельсон (12 + 8 подборов + 8 передач), Бартон (12), О’Брайант (6), Эрнангомес (4), Артур (3)

Оклахома-Сити – Голден Стэйт 114:130 (24:30, 26:43, 37:32, 27:25)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (47 + 11 подборов + 8 передач + 11 потерь), Оладипо (20), Адамс (13), Сабонис (9), Грант (8), Роберсон (6 + 11 подборов), Морроу (5), Ловернь (4), Абринес (2)

Голден Стэйт: Дюрант (34 + 9 подборов), Карри (26 + 8 подборов + 9 передач), Томпсон (26), МакГи (16), Игудала (8), Ливингстон (6), Грин (6 + 8 подборов + 8 передач), МакАду (4), Луни (4)

Шарлотт – Клипперс 102:107 (27:29, 24:24, 19:24, 32:30)

Шарлотт: Батюм (25 + 8 передач), Камински (20 + 8 подборов), Белинелли (17), Лэмб (13)

Клипперс: Кроуфорд (22), Гриффин (20 + 12 подборов + 8 передач), Риверс (18 + 5 потерь), Редик (10), Фелтон (9 + 7 подборов), Мба а Муте (8), Джордан (4 + 16 подборов)

Индиана – Милуоки 100:116 (22:29, 30:33, 22:26, 26:28)

Индиана: Майлз (23), Тернер (18 + 6 передач), Эллис (18 + 5 потерь), Джордж (13 + 8 подборов + 5 потерь), Джефферсон (8)

Милуоки: Адетокумбо (20 + 8 подборов + 10 передач), Телетович (19), Брогдон (17), Монро (17 + 8 подборов), Снелл (13), Мэйкер (12)

Филадельфия – Майами 117:109 (27:27, 27:21, 30:28, 33:33)

Филадельфия: Ковингтон (19 + 7 подборов), Ноэл (19), Шарич (19), Хендерсон (14), Ильясова (14), Макконнелл (11 + 10 передач), Стаускас (11)

Майами: Драгич (30 + 7 потерь), Дж. Джонсон (26), Джонсон (17), Эллингтон (16), Уайтсайд (12 + 19 подборов)

Даллас – Орландо 112:80 (29:23, 32:12, 23:17, 28:28)

Даллас: Мэттьюз (20 + 6 передач), Сет Карри (14), Новицки (14), Феррелл (10 + 7 передач), Бруссино (10), Андерсон (9), Пауэлл (9), Межри (4 + 15 подборов)

Орландо: Бийомбо (15 + 7 подборов), Фурнье (14), Уотсон (10), Ибака (8), Пэйтон (8), Хезонья (7), Грин (7), Вучевич (3 + 10 подборов)

Юта – Бостон 104:112 (23:33, 21:25, 21:19, 39:35)

Юта: Хэйворд (31), Джордж Хилл (22), Гобер (14 + 14 подборов), Инглс (8), Лайлс (8)

Бостон: Томас (29), Олиник (19 + 7 подборов), Грин (16), Хорфорд (16 + 9 подборов), Смарт (10), Янг (10)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 37 побед / 16 поражений

2. Бостон Селтикс – 35/19

3. Вашингтон Уизардс – 32/21

4. Торонто Рэпторс – 32/22

5. Атланта Хоукс – 31/23

6. Индиана Пэйсерс – 29/25

7. Чикаго Буллз – 26/28

8. Детройт Пистонс – 24/29

9. Шарлотт Хорнетс – 24/30

10. Майами Хит – 24/31

11. Милуоки Бакс – 23/30

12. Нью-Йорк Никс – 22/33

13. Филадельфия Сиксерс – 20/34

14. Орландо Мэджик – 20/36

15. Бруклин Нетс – 9/45

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 46 побед /8 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 41/12

3. Хьюстон Рокетс – 40/17

4. Юта Джаз – 34/21

5. Лос-Анджелес Клипперс – 33/21

6. Мемфис Гриззлиз – 33/23

7. Оклахома-Сити Тандер – 31/24

8. Денвер Наггетс – 24/30

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 23/30

10. Даллас Маверикс – 22/32

11. Сакраменто Кингз – 22/32

12. Нью-Орлеан Пеликанс – 21/33

13. Миннесота Тимбервулвз – 20/34

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/37

15. Финикс Санз – 17/38