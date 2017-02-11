Грин стал первым игроком в НБА, сделавшим трипл-дабл без учета набранных очков (видео)

Легкий форвард Голден Стэйт Уорриорз Дрэймонд Грин в поединке регулярного чемпионата НБА против Мемфис Гриззлиз оформил первый в истории трипл-дабл без 10 набранных очков, сообщает Isport.

Грин, защищающий цвета Голден Стэйт Уорриорз, закончил встречу регулярного чемпионата НБА против Мемфис Гриззлиз с 12 подборами, 10 результативными передачами и 10 перехватами. Форвард стал первым баскетболистом в истории лиги, сделавшим трипл-дабл без учета очков, набрав лишь четыре очка.

«Я не знал, что был близок к трипл-даблу. Я просто старался играть правильно, хотел повлиять на игру. Но это определённо то, что вы можете оценить. Быть единственным в чём-то, быть среди великих – это потрясающе», – приводит слова Дрэймонда Грина ESPN.

Стоит отметить, что трипл-дабл – термин в баскетболе, означающий набор игроком в одном матче не менее 10 пунктов в трех статистических показателях.

Поединок между Голден Стэйт Уорриорз и Мемфис Гриззлиз закончился со счетом 122:107 в пользу Уорриорз.