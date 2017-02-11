"Финикс" без украинца Лэня обыграл "Чикаго" в матче чемпионата НБА

Игра завершилась со счетом 115:97.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 9 матчей, в одном из которых аутсайдер лиги "Финикс" обыграл "Чикаго", сообщает официальный сайт лиги. Игра завершилась со счетом 115:97. Украинский центровой Алексей Лэнь не принимал участия в матче. Финикс – Чикаго 115:97 (28:26, 28:17, 30:33, 29:21) Финикс: Букер (27), Бледсоу (23 + 8 передач), Уоррен (16), Уильямс (14 + 11 подборов + 4 блок-шота), Такер (7 + 7 подборов), Найт (6), Дадли (6), Чендлер (6), Крисс (5), Барбоза (3), Юлис (2) Чикаго: Батлер (20 + 6 передач), Уэйд (18), Лопес (12 + 7 подборов), Макдермотт (11), Гибсон (10), Миротич (5), Картер-Уильямс (4), Валентайн (4), Портис (4), Рондо (3), Фелисио (3), Грант (3) Мемфис – Голден Стэйт 107:122 (22:29, 27:33, 28:36, 30:24) Мемфис: Конли (20 + 9 передач), Марк Газоль (17 + 7 передач), Рэндолф (17 + 13 подборов), Аллен (15 + 9 подборов), Даглас (11), Эннис (10) Голден Стэйт: Томпсон (36), Дюрэнт (24), Игудала (22), Карри (18), МакАду (8), Грин (4 + 12 подборов + 10 передач + 10 перехватов + 5 блок-шотов) Вашингтон – Индиана 112:107 (33:27, 26:32, 27:22, 26:26) Вашингтон: Уолл (26 + 14 передач + 7 потерь), М-ф Моррис (26 + 10 подборов), Бил (20), Гортат (14 + 16 подборов), Портер (8) Индиана: Джордж (31), Серафин (16 + 7 подборов), Тиг (13 + 9 передач), Аллен (10), Тернер (10 + 7 подборов), Стаки (10) Бруклин – Майами 99:108 (22:20, 31:29, 19:25, 27:34) Бруклин: Лопес (30 + 8 подборов), Фой (15), Богданович (10), ЛеВерт (9), Букер (8 + 10 подборов) Майами: Дж. Джонсон (26 + 8 подборов), Драгич (21), Джонсон (18), Макгрудер (11), Уайт (10) Нью-Йорк – Денвер 123:131 (32:34, 34:30, 22:36, 35:31) Нью-Йорк: Энтони (33), Порзингис (17), (16 + 4 блок-шота), Ли (15), Роуз (13), О’Куинн Эрнангомес (12) Денвер: Йокич (40 + 9 подборов), Чендлер (19), Нельсон (16 + 12 передач), Харрис (16 + 7 подборов), ; Бартон (15 + 10 подборов), Артур (13) Детройт – Сан-Антонио 92:103 (19:27, 22:33, 25:23, 26:20) Детройт: Харрис (16), Смит (15), Джексон (12 + 7 передач), Драммонд (12 + 15 подборов), Колдуэлл-Поуп (10), Луэр (10), М-с Моррис (10) Сан-Антонио: Ленард (32), Олдридж (19 + 11 подборов + 5 потерь), Дедмон (17 + 17 подборов), Грин (12), Ли (11 + 7 подборов) Милуоки – Лейкерс 114:122 (30:47, 25:29, 29:27, 30:19) Милуоки: Адетокумбо (41 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), ; Брогдон (18), Бизли (15), Монро (8), Мэйкер (7) Лейкерс: Янг (26), Уильямс (21), Зубац (15), Рэндл (15 + 7 подборов), Расселл (14), Кларксон (11), Нэнс (11) Миннесота – Новый Орлеан 106:122 (40:28, 25:33, 24:37, 17:24) Миннесота: Таунс (36 + 8 подборов), Уиггинс (29), Рубио (15 + 12 передач), Раш (9), Дженг (8 + 8 подборов) Нью- Орлеан: Дэвис (42 + 13 подборов), Холидэй (25 + 12 передач + 5 перехватов + 9 потерь), Хилд (17), Каннингем (12), Гэллоуэй (9) Сакраменто – Атланта 108:107 (17:28, 26:31, 31:25, 34:23) Сакраменто: Коллисон (22), Маклемор (22 + 9 подборов), Казинс (22 + 11 подборов + 7 передач + 9 потерь), Толливер (15), Коули-Стайн (9) Атланта: Хардуэй (28), Миллсэп (25), Шредер (20 + 6 передач + 6 потерь), Бэйзмор (12), Ховард (6 + 11 подборов) Восточная конференция 1. Кливленд Кавальерс – 36 побед / 16 поражений 2. Бостон Селтикс – 34/19 3. Вашингтон Уизардс – 32/21 4. Торонто Рэпторс – 32/22 5. Атланта Хоукс – 31/23 6. Индиана Пэйсерс – 29/24 7. Чикаго Буллз – 26/28 8. Шарлотт Хорнетс – 24/29 9. Детройт Пистонс – 24/29 10. Майами Хит – 24/30 11. Милуоки Бакс – 22/30 12. Нью-Йорк Никс – 22/33 13. Орландо Мэджик – 20/35 14. Филадельфия Сиксерс – 19/34 15. Бруклин Нетс – 9/45 Западная конференция 1. Голден Стэйт Уорриорз – 45 победы /8 поражений 2. Сан-Антонио Сперс – 41/12 3. Хьюстон Рокетс – 39/17 4. Юта Джаз – 34/20 5. Лос-Анджелес Клипперс – 32/21 6. Мемфис Гриззлиз – 33/23 7. Оклахома-Сити Тандер – 31/23 8. Денвер Наггетс – 24/29 9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 23/30 10. Сакраменто Кингз – 22/32 11. Даллас Маверикс – 21/32 12. Нью-Орлеан Пеликанс – 21/33 13. Миннесота Тимбервулвз – 20/34 14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/37 15. Финикс Санз – 17/37

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