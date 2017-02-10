"Химик" и "Будивельник" выиграли очередные матчи баскетбольной Суперлиги

Южненский "Химик" и киевский "Будивельник" выиграли очередные матчи украинской баскетбольной Суперлиги и укрепили свои лидирующие позиции, сообщает официальный сайт соревнований.

"Химик" более чем уверенно обыграл "Николаев" - 101:59, а "Будивельник" с большим трудом обыграл "Запорожье" на площадке соперника - 77:75.

"Волыньбаскет" – "Политехник" – 88:73 (18:12, 25:25, 30:17, 15:19)

"Волыньбаскет": Дикий - 15 очков, 8 подборов, 6 передач; Тимощук - 15 очков, 8 подборов, 4 передачи; Полюляк - 15 очков, 2 подбора, 9 передач.

"Политехник": Арабаджи - 25 очков, 4 подбора, 2 передачи; Колотилов - 15 очков, 3 подбора.

"Запорожье-ZOG" - "Будивельник" 75:77 (24:16, 26:13, 13:20, 12:18)

"Запорожье-ZOG": Конате 17 + 10 подборов, Буренко 14, Кондраков 13, Липовцев 10

"Строитель": Дугат 26 + 7 передач, Анисимов 18 + 12 подборов, Стефенс 13 + 11 подборов

"Химик" – "Николаев" 101:59 (23:13, 26:11, 17:20, 35:15)

"Химик": Смит – 15оч.

"Николаев": Чемякін – 16оч, 7пб.

"Днепр" - "Черкасские Мавпы" 76:67 (21:27, 24:11, 16:16, 15:13)

"Днепр": Тимофеенко 18 + 12 подборов, Мішула 14 + 8 передач, Глебов 11

"Черкасские Обезьяны": Кольченко 22, Дэвис 10 + 10 подборов

Турнирная таблица:

1 Химик 19 побед 2 поражения

2 Будивельник 19/2

3 Днепр 16/5

4 Кривбасс16/6

5 БИПА 12/9

6 БК Запорожье 9/12

7 Черкасские Мавпы 9/11

8 МБК Николаев 8/12

9 Кремень 6/15

10 Волыньбаскет 4/16

11 Политехник 2/20