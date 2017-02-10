"Кливленд" уступил "Оклахоме" в центральном матче дня НБА

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в центральном из которых лидер Центрального дивизиона "Кливленд" уступил второй команде Северо-Запада "Оклахоме", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 118:109.

Шарлотт – Хьюстон — 95:107 (29:23, 25:27, 22:36, 19:21)

Ш: Батюм (15 + 8 подборов + 10 передач), Уокер (14 + 6 потерь), Уильямс (12 + 7 подборов), Белинелли (10), Зеллер (9), Кидд-Гилкрист (8 + 9 подборов) Камински (9), Лэмб (8)

Х: Харден (30 + 11 подборов + 8 передач + 9 потерь), Беверли (17), Харрелл (15), Андерсон (14), Ариза (11 + 7 подборов), Капела (11 + 7 подборов).

Орландо – Филадельфия — 111:112 (25:20, 23:35, 36:30, 27:27)

О: Фурнье (24 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Вучевич (21 + 11 подборов), Ибака (16 + 4 блок-шота), Пэйтон (15), Уотсон (11 + 5 потерь), Огастин (9), Бийомбо (9 + 8 подборов)

Ф: Шарич (26 + 8 подборов), Ильясова (14), Стаускас (13 + 5 потерь), Родригес (12), Ноэл (10 + 7 подборов), Макконнелл (8 + 8 передач), Хендерсон (8), Ковингтон (8 + 9 подборов), Окафор (7)

Оклахома-Сити – Кливленд 118:109 (29:21, 26:36, 31:25, 32:27)

ОС: Уэстбрук (29 + 12 подборов + 11 передач + 7 потерь), Оладипо (23 + 7 подборов), Адамс (20 + 13 подборов), Пэйн (15), Роберсон (8 + 7 подборов)

К: Ирвинг (28 + 6 потерь), Джеймс (18 + 7 передач), Лав (15 + 12 подборов), Томпсон (10), Уильямс (12)

Даллас – Юта — 112:105 OT (20:23, 22:31, 26:24, 32:22, 12:5)

Д: Барнс (31), Новицки (20 + 7 подборов), Карри (16), Мэттьюз (15), Харрис (13)

Ю: Хэйворд (36), Инглс (16), Гобер (15 + 15 подборов + 5 потерь), Беркс (12), Фэйворс (6 + 10 подборов)

Портленд – Бостон 111:120 (32:22, 23:27, 21:28, 35:43)

П: Лиллард (28 + 7 передач), Амину (26), МакКоллум (20), Крэбб (12), Пламли (9 + 7 подборов), Вонле (2 + 9 подборов)

Б: Томас (34), Смарт (18 + 5 перехватов), Браун (14 + 7 подборов), Олинык (13 + 7 подборов), Хорфорд (12), Розир (11), Грин (11)

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Голден Стэйт 44 победы 8 поражений

2 Клипперс 32 21

3 Сакраменто 21 32

4 Лейкерс 18 37

5 Финикс 16 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Кливленд 36 16

2 Индиана 29 23

3 Чикаго 26 27

4 Детройт 25 28

5 Милуоки 22 29

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Бостон 34 19

2 Торонто 32 22

3 Нью-Йорк 22 32

4 Филадельфия 19 34

5 Бруклин 9 44

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1. Юта 34 20

2 Оклахома 31 23

3 Денвер 23 29

4 Портленд 23 31

5 Миннесота 20 33

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Сан-Антонио 40 12

2 Хьюстон 39 17

3 Мемфис 33 22

4 Даллас 21 32

5 Нью-Орлеан 20 33

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Вашингтон 31 21

2 Атланта 31 22

3 Шарлотт 24 29

4 Майами 23 30

5 Орландо 20 35