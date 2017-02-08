"Хьюстон" обыграл "Орландо" в самом результативном матче дня НБА
Игра завершилась со счетом 128:104.
В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в самом результативном из которых "Хьюстон Рокетс" обырал "Орландо Мэджик", сообщает официальный сайт лиги.
Матч завершился со счетом 128:104.
Шарлотт – Бруклин — 111:107 (24:16, 30:21, 27:35, 30:35)
Ш: Уокер (17), Батюм (17 + 8 подборов), Белинелли (17), Лэмб (16 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (14 + 7 подборов), Уильямс (14 + 9 подборов), Камински (12 + 11 подборов)
Б: Богданович (22), Лопес (20 + 4 блок-шота), Харрис (12), Уайтхэд (11 + 7 передач), Букер (10 + 12 подборов), Хэмилтон (9 + 7 подборов)
Хьюстон – Орландо -128:104 (35:28, 35:26, 24:30, 34:20)
Х: Харден (25 + 13 передач), Ариза (20 + 7 подборов), Гордон (18), Капела (17 + 9 подборов), Беверли (14 + 7 передач), Нене (13), Деккер (10)
О: Ибака (28 + 8 подборов), Фурнье (21), Вучевич (14 + 19 подборов), Пэйтон (10 + 8 передач), Огастин (11)
Даллас – Портленд — 113:114 (27:32, 26:32, 29:22, 31:28)
Д: Барнс (26 + 5 подборов), Новицки (25 + 5 подборов), Мэттьюз (23 + 5 передач), Феррелл (12), Харрис (12 + 7 подборов)
П: МакКоллум (32), Лиллард (29 + 5 подборов + 6 передач), Пламли (12 + 15 подборов), Тернер (11), Амину (12 + 11 подборов), Харклесс (8 + 7 подборов)
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
1 Голден Стэйт 43 победы / 8 поражений
2 Клипперс 31 21
3 Сакраменто 20 32
4 Лейкерс 18 36
5 Финикс 16 36
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН
1 Кливленд 35 15
2 Индиана 29 22
3 Чикаго 26 26
4 Детройт 24 28
5 Милуоки 22 28
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
1 Бостон 33 18
2 Торонто 32 21
3 Нью-Йорк 22 31
4 Филадельфия 18 33
5 Бруклин 9 43
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
1 Юта 33 19
2 Оклахома 30 23
3 Денвер 23 28
4 Портленд 23 30
5 Миннесота 19 33
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
1 Сан-Антонио 39 12
2 Хьюстон 38 17
3 Мемфис 32 22
4 Даллас 20 32
5 Нью-Орлеан 20 32
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН
1 Вашингтон 30 21
2 Атланта 30 22
3 Шарлотт 24 28
4 Майами 22 30
5 Орландо 20 34