"Хьюстон" обыграл "Орландо" в самом результативном матче дня НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в самом результативном из которых "Хьюстон Рокетс" обырал "Орландо Мэджик", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 128:104.

Шарлотт – Бруклин — 111:107 (24:16, 30:21, 27:35, 30:35)

Ш: Уокер (17), Батюм (17 + 8 подборов), Белинелли (17), Лэмб (16 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (14 + 7 подборов), Уильямс (14 + 9 подборов), Камински (12 + 11 подборов)

Б: Богданович (22), Лопес (20 + 4 блок-шота), Харрис (12), Уайтхэд (11 + 7 передач), Букер (10 + 12 подборов), Хэмилтон (9 + 7 подборов)

Хьюстон – Орландо -128:104 (35:28, 35:26, 24:30, 34:20)

Х: Харден (25 + 13 передач), Ариза (20 + 7 подборов), Гордон (18), Капела (17 + 9 подборов), Беверли (14 + 7 передач), Нене (13), Деккер (10)

О: Ибака (28 + 8 подборов), Фурнье (21), Вучевич (14 + 19 подборов), Пэйтон (10 + 8 передач), Огастин (11)

Даллас – Портленд — 113:114 (27:32, 26:32, 29:22, 31:28)

Д: Барнс (26 + 5 подборов), Новицки (25 + 5 подборов), Мэттьюз (23 + 5 передач), Феррелл (12), Харрис (12 + 7 подборов)

П: МакКоллум (32), Лиллард (29 + 5 подборов + 6 передач), Пламли (12 + 15 подборов), Тернер (11), Амину (12 + 11 подборов), Харклесс (8 + 7 подборов)

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Голден Стэйт 43 победы / 8 поражений

2 Клипперс 31 21

3 Сакраменто 20 32

4 Лейкерс 18 36

5 Финикс 16 36

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Кливленд 35 15

2 Индиана 29 22

3 Чикаго 26 26

4 Детройт 24 28

5 Милуоки 22 28

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Бостон 33 18

2 Торонто 32 21

3 Нью-Йорк 22 31

4 Филадельфия 18 33

5 Бруклин 9 43

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Юта 33 19

2 Оклахома 30 23

3 Денвер 23 28

4 Портленд 23 30

5 Миннесота 19 33

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Сан-Антонио 39 12

2 Хьюстон 38 17

3 Мемфис 32 22

4 Даллас 20 32

5 Нью-Орлеан 20 32

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Вашингтон 30 21

2 Атланта 30 22

3 Шарлотт 24 28

4 Майами 22 30

5 Орландо 20 34