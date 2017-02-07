"Финикс" украинца Лэня проиграл очередной матч в чемпионате НБА

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 11 матчей, в одном из которых аутсайдер регулярного чемпионата "Финикс" украинца Алексея Лэня уступил "Нью-Орлеану", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 106:111.

Нью-Йорк – Лейкерс — 107:121 (19:29, 26:32, 28:36, 34:24)

НЙ: Энтони (26), Порзингис (16 + 9 подборов), Дженнингс (16), Холидэй (14), О’Куинн (10), Эрнангомес (8 + 13 подборов)

ЛАЛ: Уильямс (22), Янг (17), Ингрэм (14 + 7 подборов), Рэндл (14), Блэк (9 + 10 подборов), Кларксон (12 + 7 подборов), Нэнс (10 + 10 подборов), Зубац (10 + 7 подборов + 4 блок-шота)

Вашингтон – Кливленд — 135:140 OT (32:26, 25:28, 25:32, 38:34, 15:20)

В: Бил (41 + 8 передач), Портер (25), Уолл (22 + 12 передач + 6 потерь), Гортат (16 + 8 подборов), Моррис (15), Убре (11 + 7 подборов),

К: Лав (39 + 12 подборов), Джеймс (32 + 7 подборов + 17 передач + 6 потерь), Ирвинг (23), Томпсон (22 + 12 подборов), Корвер (13)

Индиана – Оклахома-Сити — 93:90 (20:25, 21:27, 32:18, 20:20)

И: Джордж (21 + 8 подборов + 5 потерь), Тиг (17), Тернер (10 + 4 блок-шота), Робинсон (14)

ОС: Уэстбрук (27 + 18 подборов + 9 передач), Адамс (15 + 9 подборов), Оладипо (14), Роберсон (11 + 11 подборов), Грант (8 + 5 блок-шотов)

Торонто – Клипперс — 118:109 (35:31, 35:29, 27:22, 21:27)

Т: ДеРозан (31), Лаури (24 + 8 передач), Валанчюнас (21 + 12 подборов), Джозеф (12), Ногейра (8)

ЛАК: Гриффин (26 + 11 подборов + 11 передач), Риверс (22), Спейтс (15), Кроуфорд (14), Редик (12), Джордан (9 + 12 подборов), Фелтон (7 + 6 передач)

Атланта – Юта — 95:120 (21:29, 29:25, 23:37, 22:29)

А: Шредер (21), Хардуэй (14), Миллсэп (14 + 8 подборов), Ховард (10 + 8 подборов), Дилэйни (13)

Ю: Хэйворд (30 + 7 подборов), Джордж Хилл (22 + 8 передач), Фэйворс (20 + 10 подборов), Гобер (14)

Детройт – Филадельфия — 113:96 (24:27, 31:19, 34:21, 24:29)

Д: Моррис (19 + 8 подборов), Драммонд (16 + 17 подборов), Джексон (14 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (12), Луэр (12), Бэйнс (12 + 7 подборов), Смит (11), Харрис (9 + 8 подборов), Джонсон (8 + 8 подборов)

Ф: Окафор (16), Шарич (13), Ковингтон (11), Макконнелл (10 + 7 подборов), Родригес (10)

Нью-Орлеан – Финикс — 111:106 (29:21, 18:21, 30:32, 34:32)

НО: Дэвис (34 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Холидэй (30 + 9 подборов + 7 передач), Мур (12), Хилд (11), Джонс (5 + 9 подборов)

Ф: Уоррен (20), Бледсоу (14 + 8 подборов), Букер (14), Чендлер (11 + 12 подборов), Барбоза (14), Найт (12 + 6 передач)

Миннесота – Майами — 113:115 (33:40, 24:31, 31:22, 25:22)

Мин: Таунс (35 + 8 подборов), Уиггинс (27), Рубио (14 + 13 передач), Дженг (13 + 7 подборов), Мухаммад (12), Джонс (5 + 9 передач)

Май: Драгич (33 + 9 передач), Уайтсайд (19 + 13 подборов), Макгрудер (15), Уэйтерс (12), Дж. Джонсон (11 + 6 потерь)

Денвер – Даллас — 110:87 (29:24, 30:13, 23:30, 28:20)

Д: Бартон (31 + 8 подборов), Харрис (20), Чендлер (14 + 10 подборов), Йокич (13 + 9 передач), Эрнангомес (7 + 9 подборов), Бизли (4), Нуркич (3), О’Брайант (2), Миллер (0).

Д: Феррелл (15), Карри (15), Пауэлл (14), Барнс (12), Мэттьюз (10 + 7 подборов + 8 передач), Новицки (9)

Мемфис – Сан-Антонио — 89:74 (17:14, 23:26, 29:25, 20:9)

М: Марк Газоль (15 + 8 подборов), Рэндолф (15), Конли (12 + 9 передач), Аллен (9), Грин (8 + 7 подборов)

СА: Олдридж (13 + 10 подборов), Ли (14), Джинобили (12), Грин (12 + 8 подборов), Паркер (8), Дедмон (2 + 12 подборов)

Сакраменто – Чикаго 107:112 (11:27, 34:33, 24:25, 38:27)

С: Лоусон (22 + 7 передач), Барнс (19 + 9 подборов), Казинс (18 + 14 подборов), Коллисон (14), Куфос (10)

Ч: Уэйд (31), Картер-Уильямс (21), Лопез (16), Грант (13), Гибсон (13), Миротич (9), Рондо (5 + 6 передач)

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Голден Стэйт 43 победы 8 поражений

2 Клипперс 31 21

3 Сакраменто 20 32

4 Лейкерс 18 36

5 Финикс 16 36

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Кливленд 35 15

2 Индиана 29 22

3 Чикаго 26 26

4 Детройт 24 28

5 Милуоки 22 28

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Бостон 33 18

2 Торонто 32 21

3 Нью-Йорк 22 31

4 Филадельфия 18 33

5 Бруклин 9 42

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Юта 33 19

2 Оклахома 30 23

3 Денвер 23 28

4 Портленд 22 30

5 Миннесота19 33

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Сан-Антонио 39 12

2 Хьюстон 37 17

3 Мемфис 32 22

4 Даллас 20 31

5 Нью-Орлеан 20 32

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Вашингтон 30 21

2 Атланта 30 22

3 Шарлотт 23 28

4 Майами 22 30

5 Орландо 20 33