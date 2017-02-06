42 очка Уэстбрука помогли "Оклахоме" обыграть "Портленд"

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в центральном из которых "Оклахома" обыграла "Портленд" во многом благодаря сверхрезультативной игре своего лидера Рассела Уэстбрука, сообщает официальный сайт лиги.

Матч закончился со счетом 105:99.

На счету Уэстбрука 42 очка и 8 передач.

Бруклин – Торонто 95:103 (24:26, 19:29, 20:20, 32:28)

Бруклин: Лопес (20 + 7 подборов), Килпатрик (18 + 5 потерь), Букер (15 + 10 подборов), Богданович (13 + 5 потерьХэмилтон (8), Динуидди (7), ), Холлис-Джефферсон (6), Фой (3), Харрис (3), Уайтхэд (2)

Торонто: Валанчюнас (22), Росс (17), Лаури (15 + 11 подборов + 11 передач), Кэрролл (15), Пауэлл (10), ВанВлит (10), Ногейра (8), Сиакам (6)

Бостон – Клипперс 107:102 (29:19, 27:28, 25:20, 26:35)

Бостон: Томас (28 + 8 передач), Джонсон (13), Хорфорд (13 + 15 подборов + 6 передач), Смарт (13), Олиник (13), Краудер (11), Браун (11), Розир (3), Грин (2)

Клипперс: Гриффин (23 + 8 подборов), Кроуфорд (23), Фелтон (16), Спейтс (11), Джонсон (7), Редик (6), Джордан (6 + 16 подборов), Риверс (5), Пирс (3), Мба а Муте (2)

Оклахома-Сити – Портленд 105:99 (24:16, 22:36, 25:21, 34:26)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (42 + 8 передач), Оладипо (24 + 13 подборов), Роберсон (14 + 11 подборов), Адамс (7 + 13 подборов), Морроу (7), Ловернь (7 + 9 подборов), Сабонис (2), Грант (2)

Портленд: Лиллард (29 + 7 подборов), Макколлум (19 + 8 подборов), Пламли (13), Крэбб (10), Тернер (8), Амину (7 + 7 подборов), Харклесс (6), Вонле (4, Ленард (3 + 7 подборов)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 34 победы / 15 поражений

2. Бостон Селтикс – 33/18

3. Вашингтон Уизардс – 30/20

4. Торонто Рэпторс – 31/21

5. Атланта Хоукс – 30/21

6. Индиана Пэйсерс – 28/22

7. Чикаго Буллз – 25/26

8. Шарлотт Хорнетс – 23/28

9. Милуоки Бакс – 22/28

10. Детройт Пистонс – 22/28

11. Нью-Йорк Никс – 22/30

12. Майами Хит – 21/30

13. Орландо Мэджик – 20/33

14. Филадельфия Сиксерс – 18/32

15. Бруклин Нетс – 9/42

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 43 победы /8 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 39/11

3. Хьюстон Рокетс – 37/17

4. Юта Джаз – 32/19

5. Лос-Анджелес Клипперс – 31/20

6. Мемфис Гриззлиз – 31/22

7. Оклахома-Сити Тандер – 30/22

8. Денвер Наггетс – 22/28

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 22/28

10. Даллас Маверикс – 20/30

11. Сакраменто Кингз – 20/31

12. Миннесота Тимбервулвз – 19/32

13. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/32

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 17/36

15. Финикс Санз – 16/35