"Днепр" и "Химик" вышли в "Финал четырех" Кубка Украины по баскетболу

Обе команды обыграли соперников по итогам двух матчей.

В Днепре и Южном состоялись ответные матчи 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу, где "Днепр" и "Химик" выиграли и вышли в "Финал четырех", сообщает официальный сайт соревнований. Команды присоединились к столичному "Будивельнику" и одесской БИПА. "Днепр" – "Черкасские Мавпы" 66:60 (14:18, 11:8, 19:15, 22:19) Первый матч - 81:80 "Днепр": Мишула 15 + 5 подборов, Тимофеенко 13 + 9 подборов "Черкасские Мавпы": Кольченко 22 + 4 передачи), Кальниченко 9, Сизов-7 + 7 подборов "Химик" – "Николаев" – 99:62 (29:19, 18:17, 20:9, 32:17) Первый матч – 82:65 Самые результативные игроки "Химик": Смит - 16 очков, 1 подбор, 1 передача; Сидоров - 14 очков, 4 подбора, 3 передачи, 3 перехвата. "Николаев": Лебединцев - 10 очков, 6 подборов, 1 передача, 1 перехват; Галенко - 10 очков, 1 подбора.

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