Аутсайдер НБА "Финикс" с украинцем Лэнем в составе не смог выиграть второй матч подряд

В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно десять матчей, в одном из которых аутсайдер турнирной таблицы "Финикс" проиграл "Милуоки", сообщает официальный сайт соревнований.

Команда единственного украинца в НБА Алексея Лэня уступила со счетом 112:137.

На счету Лэня 6 очков.

Вашингтон – Новый Орлеан — 105:91 (24:18, 29:31, 27:34, 25:8)

В: Уолл (24 + 13 передач + 5 перехватов), Моррис (18), Бил (12), Портер (12 + 9 подборов), Гортат (12 + 17 подборов) Убре (10)

НО: Дэвис (25 + 10 подборов), Джонс (15), Холидэй (13 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь), Эванс (15)

Атланта – Орландо — 113:86 (35:24, 30:15, 26:26, 22:21)

А: Хардуэй (21), Миллсэп (21), Шредер (17 + 10 передач), Ховард (11 + 13 подборов), Дилэйни (12)

О: Гордон (16), Пэйтон (12), Грин (12), Фурнье (9), Вучевич (8 + 7 подборов),

Индиана – Детройт — 105:84 (30:32, 26:26, 26:14, 23:12)

И: Джордж (21), Аллен (18 + 11 подборов), Тиг (13 + 7 передач), Майлз (13), Тернер (13) Джефферсон (13)

Д: Моррис (19), Лур (14 + 7 подборов), Драммонд (13 + 9 подборов + 6 потерь)

Майами – Филадельфия — 125:102 (32:17, 32:35, 36:23, 25:27)

М: Уайтсайд (30 + 20 подборов), Уэйтерс (21 + 7 передач), Драгич (16 + 8 передач), Джонсон (16 + 6 передач), Эллингтон (11), Дж. Джонсон (10)

Ф: Ильясова (21), Хендерсон (12), Холмс (12 + 9 подборов), Макконнелл (11), Стаускас (8 + 6 передач), Ноэл (7 + 7 подборов), Родригес (10)

Нью-Йорк – Кливленд — 104:111 (25:34, 20:30, 23:20, 36:27)

НЙ: Дженнингс (23 + 10 передач), Ли (17), Энтони (17), Эрнангомес (16), Порзингис (9 + 8 подборов)

К: Джеймс (32 + 10 передач + 5 потерь), Лав (23 + 16 подборов + 5 потерь), Фрай (14), Корвер (11), Томпсон (12), Шамперт (5 + 9 подборов)

Юта – Шарлотт — 105:98 (23:28, 29:16, 21:38, 32:16)

Ю: Хэйворд (33 + 8 подборов), Джордж Хилл (25), Джонсон (18), Экзам (11), Гобер (8 + 15 подборов)

Ш: Уокер (18 + 6 передач), Уильямс (16 + 12 подборов), Камински (15), Белинелли (13), Лэмб (12), Батюм (11 + 6 передач)

Финикс – Милуоки — 112:137 (25:45, 41:29, 23:27, 23:36)

Ф: Букер (31 + 5 потерь), Крисс (27), Блэдсоу (13 + 6 передач + 6 потерь), Такер (13 + 7 перехватов), Уоррен (10 + 8 подборов), Чендлер (5 + 13 подборов) Лень (6)

М: Адетокумбо (30 + 12 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Паркер (18 + 9 подборов), Хенсон (15 + 7 подборов), Телетович (19), Брогдон (13 + 8 передач), Монро (13)

Сан-Антонио – Денвер 121:97 (30:27, 26:23, 35:22, 30:25)

САС: Леонард (19 + 6 подборов + 5 передач), Паркер (18), Симмонс (18), Жинобили (18), Олдридж (12 + 5 подборов), Миллс (10)

Д: Мюррэй (20), Йокич (11 + 5 потерь), Чендлер (10 + 5 потерь), Нуркич (9 + 8 подборов)

Миннесота – Мемфис — 99:107 (31:15, 17:33, 19:21, 32:38)

Мин: Таунс (27 + 16 подборов), Уиггинс (23), Рубио (14 + 6 передач), Мухаммад (11), Джонс (10 + 6 передач), Дьонг (2 + 13 подборов)

Мем: Грин (29), Конли (20 + 8 передач), Эннис (13), Картер (11), Дэниелс (11), Рэндолф (9 + 10 подборов), Даглас (7 + 7 подборов)

Сакраменто – Голден Стэйт — 109:106OT (27:31, 29:25, 26:26, 16:16, 11:8)

С: Казинс (32 + 12 подборов + 9 передач + 7 потерь), Коллисон (18), Маклемор (10), Коули-Стайн (14), Барнс (11 + 14 подборов), Толливер (11)

ГС: Карри (35 + 9 передач), Томпсон (26), Грин (16 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Дюрант (10 + 9 подборов + 5 блок-шотов)