"Финикс" украинца Лэня обыграл "Сакраменто" в очередном матче регулярного чемпионата НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на пятницу были сыграны девять матчей, в одном из которых команда единственного украинца в лиге Алексея Лэня "Финикс" обыграла "Сакраменто", сообщает официальный сайт НБА.

Матч завершился со счетом 105:103.

Лэнь в этой игре провел на площадке 16 минут, набрал 2 очка и сделал 5 подборов.

Орландо – Торонто — 102:94 (28:24, 24:30, 21:12, 29:28)

О: Фурнье (20 + 10 подборов), Ибака (20 + 12 подборов), Уотсон (18), Вучевич (18), Пэйтон (10 + 6 передач), Бийомбо (6 + 7 подборов),

Т: Лаури (18 + 7 передач), Пауэлл (18), Валанчюнас (18 + 11 подборов), ВанВлит (15), Росс (12)

Бруклин – Индиана — 97:106 (16:27, 30:29, 28:24, 23:26)

Б: Лопес (23), Килпатрик (18), Харрис (15), Динуидди (13), Букер (8 + 7 подборов)

И: Тиг (24 + 7 передач), Джордж (24 + 11 подборов), Тернер (11), Янг (10 + 9 подборов), Джефферсон (11)

Детройт – Миннесота — 116:108 (24:18, 29:34, 30:24, 33:32)

Д: Моррис (36), Луэр (24), Харрис (14), Драммонд (12 + 18 подборов), Джексон (10 + 8 передач), Смит (10)

М: Таунс (24 + 11 подборов), Уиггинс (21), ЛаВин (20), Рубио (16 + 7 передач + 6 потерь), Дженг (6 + 12 подборов), Мухаммад (15)

Хьюстон – Чикаго — 121:117 OT (24:26, 36:23, 19:32, 29:27, 13:9)

Х: Харден (42 + 12 подборов + 9 передач), Капела (14 + 9 подборов), Ариза (10), Беверли (9 + 7 подборов + 7 передач), Гордон (21)

Ч: Картер-Уильямс (23 + 9 подборов + 6 передач), Гибсон (20), Уэйд (19 + 9 подборов + 6 передач), Макдермотт (12), Ципзер (11), Миротич (11 + 7 подборов), Лопес (7 + 11 подборов)

Оклахома-Сити – Мемфис — 114:102 (21:23, 37:25, 22:34, 34:20)

ОС: Уэстбрук (38 + 13 подборов + 12 передач + 5 потерь), Адамс (16 + 13 подборов), Ловернь (16 + 8 подборов), Морроу (15)

М: Газоль (31 + 8 передач), Конли (18), Парсонс (12), Аллен (11), Рэндолф (16 + 10 подборов)

Бостон – Лейкерс — 113:107 (29:30, 33:21, 20:23, 31:33)

Б: Томас (38 + 6 потерь), Краудер (18), Браун (12 + 7 подборов), Хорфорд (11 + 8 подборов + 8 передач), Розир (10), Смарт (9 + 7 передач + 5 перехватов), Олиник (7 + 9 подборов)

ЛАЛ: Уильямс (21), Расселл (20 + 6 передач), Нэнс (18 + 11 подборов), Янг (17), Ингрэм (14)

Денвер – Милуоки — 121:117 (31:31, 39:22, 28:36, 23:28)

Д: Чендлер (23 + 8 подборов + 4 блок-шота), Йокич (20 + 13 подборов + 11 передач), Фарид (19 + 11 подборов), Харрис (14), Мюррэй (18), Артур (10)

М: Паркер (27 + 11 подборов), Адетокумбо (23 + 8 подборов + 5 потерь), Хенсон (16 + 4 блок-шота), Деллаведова (4 + 12 передач)

Сакраменто – Финикс — 103:105 (21:15, 28:34, 30:30, 24:26)

С: Казинс (22 + 12 подборов + 12 передач + 5 потерь), Коллисон (19), Маклемор (18), Лоусон (18 + 5 подборов), Барнс (6 + 10 подборов).

Ф: Букер (33), Уоррен (21 + 5 подборов), Бледсоу (20 + 6 подборов), Чендлер (7 + 12 подборов), Найт (12), Такер (8 + 5 подборов)

Портленд – Даллас — 104:108 (22:35, 25:25, 29:24, 28:24)

П: Макколлум (28 + 7 подборов + 6 передач), Тернер (24), Амину (14 + 8 подборов), Лиллард (13 + 9 подборов + 6 передач), Пламли (9 + 9 подборов),

Д: Феррелл (32 + 5 передач), Мэттьюз (27 + 6 подборов), Карри (19), Барнс (13 + 7 подборов), Новицки (9).

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 33 победы / 15 поражений

2. Бостон Селтикс – 32/18

3. Вашингтон Уизардс – 29/20

4. Торонто Рэпторс – 30/21

5. Атланта Хоукс – 29/21

6. Индиана Пэйсерс – 27/22

7. Чикаго Буллз – 25/26

8. Шарлотт Хорнетс – 23/27

9. Детройт Пистонс – 22/27

10. Нью-Йорк Никс – 22/29

11. Милуоки Бакс – 21/28

12. Майами Хит – 20/30

13. Орландо Мэджик – 20/32

14. Филадельфия Сиксерс – 18/31

15. Бруклин Нетс – 9/41

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 43 победы /7 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 38/11

3. Хьюстон Рокетс – 37/17

4. Юта Джаз – 31/19

5. Лос-Анджелес Клипперс – 31/19

6. Мемфис Гриззлиз – 30/22

7. Оклахома-Сити Тандер – 29/22

8. Денвер Наггетс – 22/27

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 22/28

10. Даллас Маверикс – 20/30

11. Миннесота Тимбервулвз – 19/31

12. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/31

13. Сакраменто Кингз – 19/31

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 17/36

15. Финикс Санз – 16/34