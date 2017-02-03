Единственный украинец в НБА Лэнь хочет сыграть на Евробаскете-2017

Центровой "Финикс Санс" Алексей Лэнь выразил желание сыграть за сборную Украины на Евробаскете-2017, сообщается на официальном сайте турнира.

«Надеюсь, нынешним летом все пройдет хорошо, и я смогу рано вернуться в свою страну. Я хочу сыграть за свою сборную. Я уже говорил с людьми из национальной федерации, но еще не обсуждал этот вопрос с тренерским штабом команды», — цитирует Лэня официальный сайт ФИБА.

Читайте такжеОрганизаторы Евробаскета-2017 обнародовали расписание матчей сборной УкраиныРанее Алексей Лэнь еще не выступал за «взрослую» сборную Украины. На его счету есть только выступления за молодежные сборные Украины U-16 и U-18.

В нынешнем сезоне НБА Алексей Лэнь провел 47 матчей за Финикс (10 из них — в старте), в которых в среднем набирал 7,4 очка и делал 6,5 подборов.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2017 пройдет 31 августа — 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.

Сборная Украины сыграет на групповом этапе в сикстете В с командами Израиля, Литвы, Грузии, Италии и Германии. Матчи группового этапа пройдут в Израиле.