НБА: Харден набрал 41 очко в проигранном матче "Хьстона" против "Аталанты"

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча, в одном из которых "Хьюстон" проиграл "Аталанте", несмотря на то, что лидер команды Харден вновь показал сверхрезультативную игру и набрал 41 очко, сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 108:113.

Вашингтон – Лейкерс — 116:108 (31:29, 27:15, 32:35, 26:29)

В: Уолл (33 + 11 передач), Бил (23), Гортат (21 + 14 подборов), Моррис (12 + 11 подборов), Портер (11)

ЛАЛ: Кларксон (20), Расселл (17 + 7 подборов + 11 передач + 7 потерь), Денг (17), Блэк (13 + 11 подборов), Уильямс (15)

Хьюстон – Атланта — 108:113 (32:26, 18:21, 36:26, 22:40)

Х: Харден (41 + 8 подборов + 8 передач), Капела (22 + 9 подборов), Андерсон (11), Гордон (13)

А: Хардуэй (33), Ховард (24 + 23 подбора + 5 потерь), Миллсэп (16), Бембри (10), Мускала (9 + 8 подборов), Бэйзмор (7 + 6 передач)

Сан-Антонио – Филадельфия 102:86 (24:21, 24:32, 31:20, 23:13)

САС: Леонард (19 + 8 подборов), Дедмон (13 + 10 подборов), Грин (12), Бертанс (12), Миллс (12), Ли (12 + 9 подборов), Симмонс (11)

Ф: Ильясова (25 + 10 подборов), Шарич (14 + 9 подборов + 7 потерь), Окафор (9 + 9 подборов)

Клипперс – Голден Стэйт — 120:133 (22:33, 33:32, 32:39, 33:29)

ЛАК: Гриффин (31 + 8 подборов), Кроуфорд (21), Риверс (18 + 6 передач), Редик (17), Фелтон (9), Джордан (9 + 7 подборов)

ГС: Карри (29 + 11 передач), Дюрант (26 + 8 подборов + 10 передач), Томпсон (21 + 7 подборов), Игудала (13), Кларк (11), МакГи (11 + 8 подборов), МакАду (10 + 9 подборов), Маккоу (8 + 6 передач)

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Голден Стэйт 43 победы / 7 поражений

2 Клипперс 31/19

3 Сакраменто 19/30

4 Лейкерс 17/35

5 Финикс 15/34

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Кливленд 33/15

2 Индиана 26/22

3 Чикаго 25/25

4 Детройт 22/27

5 Милуоки 21/27

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Бостон 31/18

2 Торонто 30/20

3 Нью-Йорк 22/29

4 Филадельфия 18/31

5 Бруклин 9/40

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Юта 31/19

2 Оклахома 28/22

3 Портленд 22/28

4 Денвер 21/27

5 Миннесота 19/30

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Сан-Антонио 38/11

2 Хьюстон 36/17

3 Мемфис 30/21

4 Даллас 19/30

5 Нью-Орлеан 19/31

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Вашингтон 29/20

2 Атланта 29/21

3 Шарлотт 23/27

4 Майами 20/30

5 Орландо 19/32