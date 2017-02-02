"Финикс" украинца Леня вновь проиграл матч регулярного чемпионата НБА

"Солнечные" уступили "Лос-Анджелес Клипперс".

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 12 матчей, в одном из которых "Финикс" украинца Алексея Лэня проиграл "Лос-Анджелес Клипперс", сообщает официальный сайт лиги. Матч завершился со счетом 114:124 Орландо – Индиана — 88:98 (23:28, 24:28, 27:24, 14:18) О: Ибака (20 + 9 подборов), Вучевич (15 + 15 подборов), Фурнье (12), Пэйтон (11), Огастин (10), И: Майлз (16), Робинсон (14 + 7 подборов), Тиг (13 + 9 передач + 5 потерь), Янг (12), Тернер (11), Джордж (8 + 7 подборов + 5 потерь), Джефферсон (10 + 7 подборов) Кливленд – Миннесота 125:97 (36:32, 27:28, 30:19, 32:18) К: Джеймс (27 + 8 подборов + 12 передач), Корвер (20), Томпсон (18 + 14 подборов), Фрай (18), Ирвинг (14 + 14 передач), Шамперт (9 + 7 подборов) М: Таунс (26 + 12 подборов), Уиггинс (23), Рубио (14 + 13 передач), Мухаммад (16) Бостон – Торонто — 109:104 (28:30, 23:32, 26:23, 32:19) Б: Томас (44 + 7 передач), Краудер (14 + 8 подборов), Хорфорд (11 + 6 передач), Смарт (10) Т: Лаури (32 + 5 передач), Саллинджер (13 + 6 подборов), Пауэлл (12 + 5 подборов), Паттерсон (10), Ногейра (10 + 5 подборов + 4 блок-шота) Бруклин – Нью-Йорк — 90:95 (27:15, 18:23, 24:26, 21:31) Б: Холлис-Джефферсон (16 + 8 подборов), Богданович (15 + 7 подборов), Лопес (10), Букер (12 + 8 подборов), ЛеВерт (10) НЙ: Порзингис (19 + 12 подборов), Эрнангомес (16 + 16 подборов), Энтони (15), Вуячич (12), Ли (7), Дженнингс (6 + 10 передач + 5 перехватов), Ноа (3 + 7 подборов) Майами – Атланта — 116:93 (29:22, 33:25, 32:24, 22:22) М: Драгич (27), Уэйтерс (20 + 7 подборов), Уайтсайд (18 + 18 подборов), Дж. Джонсон (16), Джонсон (11) А: Бэйзмор (14), Шредер (12), Хардуэй (10), Данливи (11), Миллсэп (9 + 7 подборов), Ховард (6 + 11 подборов) Детройт – Нью-Орлеан — 118:98 (34:30, 26:24, 23:27, 35:17) Д: Колдуэлл-Поуп (38 + 4 перехвата), Драммонд (17 + 6 подборов), Харрис (19 + 8 подборов), Смит (15 + 7 передач), Бэйнс (8 + 7 подборов) НО: Дэвис (31 + 12 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Холидэй (22 + 11 передач), Джонс (11) Даллас – Филадельфия 113:95 (20:23, 30:24, 31:22, 32:26) Д: Карри (22 + 6 передач), Барнс (15 + 7 подборов), Межри (16 + 17 подборов), Харрис (14), Феррелл (11), Мэттьюз (9), Новицки (8) Ф: Окафор (16), Ильясова (13 + 10 подборов), Хендерсон (10), Шарич (10 + 7 подборов) Денвер – Мемфис — 99:119 (18:27, 31:35, 20:25, 30:32) Д: Галлинари (14), Мудиай (14 + 6 подборов + 7 передач), Артур (14 + 5 подборов), Харрис (12), Фарид (11 + 11 подборов), Мюррэй (11) М: Газоль (24), Конли (18), Картер (14 + 6 передач), Рэндолф (14), Эннис (13), Грин (8 + 8 подборов), Харрисон (8 + 6 передач) Юта – Милуоки — 104:88 (30:27, 31:16, 19:18, 24:27) Ю: Хэйворд (27 + 5 передач + 3 перехвата), Гобер (26 + 15 подборов), Джонсон (14 + 6 подборов + 5 передач) М: Паркер (17 + 7 подборов), Мэйкер (12), Монро (13), Брогдон (10), Адетокумбо (9), Снелл (6 + 7 подборов), Деллаведова (5 + 7 передач) Финикс – Клипперс — 114:124 (31:38, 28:24, 29:30, 26:32) Ф: Блэдсоу (41 + 7 передач + 7 потерь), Букер (20 + 6 передач), Чендлер (11), Такер (10 + 14 подборов), Барбоза (9) ЛАК: Гриффин (29 + 8 подборов), Фелтон (18), Редик (16), Риверс (14), Кроуфорд (14), Джордан (6 + 12 подборов + 4 блок-шота) Спейтс (9 + 7 подборов) Оклахома-Сити – Чикаго — 100:128 (20:21, 27:34, 26:39, 27:34) ОС: Уэстбрук (28 + 8 передач), Оладипо (12), Грант (15) Ч: Батлер (28), Уэйд (18 + 7 подборов + 7 передач), Лопес (14), Грант (12), Макдермотт (11), Фелисио (11), Гибсон (8 + 8 подборов) Голден Стэйт – Шарлотт 126:111 (41:21, 36:35, 31:27, 18:28) Г: Карри (39 + 8 передач), Томпсон (29 + 8 передач), Дюрэнт (18 + 8 подборов + 8 передач), МакГи (9 + 4 блок-шота), Грин (8 + 10 подборов + 4 блок-шота) Ш: Камински (24 + 7 подборов), Белинелли (16 + 7 передач), Уильямс (14), Батюм (13 + 7 передач), Кидд-Гилкрист (8 + 9 подборов), Уокер (7), Лэмб (7 + 7 подборов) Восточная конференция 1. Кливленд Кавальерс – 33 победы / 15 поражений 2. Бостон Селтикс – 31/18 3. Торонто Рэпторс – 30/20 4. Вашингтон Уизардс – 28/20 5. Атланта Хоукс – 28/21 6. Индиана Пэйсерс – 26/22 7. Чикаго Буллз – 25/25 8. Шарлотт Хорнетс – 23/27 9. Милуоки Бакс – 21/27 10. Детройт Пистонс – 21/27 11. Нью-Йорк Никс – 22/29 12. Майами Хит – 20/30 13. Филадельфия Сиксерс – 18/30 14. Орландо Мэджик – 19/32 15. Бруклин Нетс – 9/40 Западная конференция 1. Голден Стэйт Уорриорз – 42 победы /7 поражений 2. Сан-Антонио Сперс – 37/11 3. Хьюстон Рокетс – 36/16 4. Лос-Анджелес Клипперс – 31/18 5. Юта Джаз – 31/19 6. Мемфис Гриззлиз – 30/21 7. Оклахома-Сити Тандер – 28/22 8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 22/27 9. Денвер Наггетс – 21/27 10. Миннесота Тимбервулвз – 19/30 11. Даллас Маверикс – 19/30 12. Сакраменто Кингз – 19/30 13. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/31 14. Лос-Анджелес Лейкерс – 17/34 15. Финикс Санз – 15/34

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter