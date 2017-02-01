Единственный украинский баскетболист НБА Лэнь может перейти из "Финикса" в "Сакраменто"

Украинский центровой Алексей Лэнь имеет шансы стать частью сделки "Финикса" по переходу в клуб звезды "Сакраменто" ДеМаркуса Казинса, сообщает SportArena со ссылкой на американские СМИ.

ДеМаркус Казинс всю свою карьеру в НБА с 2010 года выступает за Сакраменто, став одной из главных звезд команды, однако продолжает появляться информация о возможном обмене бигмэна.

По данным журналиста Arizona Sports Джона Гамбадоро, Финикс начал переговоры с Сакраменто относительно возможного обмена Казинса. В обмен Санс готовы предложить легкого форварда Ти Джея Уоррена, а также украинского центрового Алексея Лэня и два драфт-пика первого раунда. При этом лидеры Финикса Девин Букер и Эрик Бледсоу в сделку включены не будут.

Также остается вероятность, что Кингз решат продлить контракт с Казинсом, что будет стоить им боолее 200 миллионов долларов, но при этом позволит избежать ситуации, при которой ДеМаркус станет неограниченно свободным агентом летом 2018 года.

23-летний Алексей Лэнь является единственным представителем украинского баскетбола в НБА. Центровой был выбран Финиксом под 5-м номером на драфте 2013 года, однако стать основным игроком Санс ему пока не удалось.

В текущем сезоне Лэнь провел за Финикс 46 поединков, набирая в среднем 7,5 очка и 6,6 подбора за матч.

ДеМаркус Казинс, в свою очередь, сыграл 47 матчей в составе Сакраменто. В них он в среднем набирал 28,4 очка, делал 10,6 подбора и 4,4 передачи за игру.

"Финикс" в данный момент находится на последнем месте турнирной таблицы Западной конференции - 15 побед при 33 поражениях. "Сакраменто" выступает немногим лучше - 19 побед при 30 поражениях и 12-е место на Западе