"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Денвер" в самом результативном матче дня НБА

В ночь на среду в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялось шесть матчей, в самом результативном из которых "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Денвер Наггетс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч проходил в приблизительно равной борьбе, а решающей стала третья 12-минутка, которую "Лейкерс" выиграли с преимуществом в 10 очков.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Эшли Янг, на счету которого 23 очка.

Сан-Антонио – Оклахома-Сити 108:94 (31:17, 21:25, 27:33, 29:19)

Сан-Антонио: Ленард (36 + 8 подборов), Олдридж (25), Миллс (8), Джинобили (8), Симмонс (7), Ли (7 + 7 подборов), Грин (6), Дедмон (6 + 8 подборов), Паркер (3). Бертанс (2)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (27 + 14 передач + 6 потерь), Адамс (16 + 12 подборов), Оладипо (15), Сабонис (13 + 10 подборов + 6 потерь), Морроу (11), Ловернь (4), Грант (3), Пэйн (2), Кристон (2), Роберсон (1)

Вашингтон – Нью-Йорк 117:101 (28:28, 31:26, 32:22, 26:25)

Вашингтон: Бил (28), М-ф Моррис (24 + 10 подборов), Уолл (15 + 13 передач), Гортат (15 + 10 подборов), Убре (14), Портер (10), Берк (4), Саторански (4), Смит (2), Николсон (1)

Нью-Йорк: Энтони (26), Дженнингс (21), Эрнангомес (15 + 14 подборов), О’Куинн (13 + 10 подборов), Ндур (7), Холидэй (5), Бэйкер (5), Ли (5), Вуячич (3), Кузминскас (1)

Торонто – Нью-Орлеан 108:106 OT (23:25, 23:35, 31:15, 19:21, 12:10)

Торонто: Лаури (33 + 10 передач), Валанчюнас (20 + 12 подборов), Пауэлл (18), Паттерсон (10 + 7 подборов), Кэрролл (8 + 8 подборов), Ногейра (7 + 8 подборов), Росс (6), Сиакам (4), Джозеф (2)

Нью-Орлеан: Холидэй (30), Дэвис (18 + 17 подборов), Мур (17), Хилд (15), Джонс (12), Гэллоуэй (4), Мотеюнас (4), Хилл (4), Фрэйзер (2)

Хьюстон – Сакраменто 105:83 (29:24, 25:11, 28:22, 23:26)

Хьюстон: Андерсон (25 + 11 подборов), Гордон (17), Капела (12 + 11 подборов), Нене (11), Харден (10 + 7 подборов + 8 передач), Ариза (7 + 9 подборов), Харрелл (7), Брюэр (5), Беверли (5), Эннис (3), Деккер (3)

Сакраменто: Казинс (16 + 7 подборов), Куфос (12), Толливер (10), Коули-Стайн (10), Аффлало (9), Ричардсон (8), Барнс (5 + 11 подборов), Коллисон (5), Темпл (3), Лабиссьер (3), Маклемор (2)

Портленд – Шарлотт 115:98 (28:23, 28:27, 30:18, 29:30)

Портленд: Лиллард (27), Крэбб (21), Макколлум (18), Ленард (12), Харклесс (10), Амину (7 + 10 подборов), Пламли (7 + 11 подборов), Коннотон (5), Тернер (4), Вонле (4 + 10 подборов)

Шарлотт: Уокер (22), Батюм (18 + 8 подборов + 6 передач), Марв. Уильямс (10), Камински (10), Робертс (8), Хоуз (8), Сешнс (6), Белинелли (6), Кидд-Гилкрист (5),Лэмб (3), Хибберт (2 + 7 подборов)

Лейкерс – Денвер 120:116 (30:30, 24:29, 27:17, 39:40)

Лейкерс: Янг (23), Расселл (22 + 7 подборов + 10 передач), Уильямс (21 + 7 передач), Зубац (17), Мозгов (12), Денг (7), Блэк (6 + 8 подборов), Кларксон (6), Ингрэм (4), Нэнс (2)

Денвер: Чендлер (26 + 9 подборов), Харрис (17), Галлинари (17), Фарид (14 + 17 подборов), Мюррэй (14), Артур (10), Нельсон (9 + 7 передач), Эрнангомес (8), Нуркич (1)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 32 победы / 15 поражений

2. Бостон Селтикс – 30/18

3. Торонто Рэпторс – 30/19

4. Вашингтон Уизардс – 28/20

5. Атланта Хоукс – 28/20

6. Индиана Пэйсерс – 25/22

7. Чикаго Буллз – 24/25

8. Шарлотт Хорнетс – 23/26

9. Милуоки Бакс – 21/26

10. Детройт Пистонс – 20/27

11. Нью-Йорк Никс – 21/29

12. Майами Хит – 19/30

13. Филадельфия Сиксерс – 18/29

14. Орландо Мэджик – 19/31

15. Бруклин Нетс – 9/39

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 41 победа /7 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 37/11

3. Хьюстон Рокетс – 36/16

4. Лос-Анджелес Клипперс – 30/18

5. Юта Джаз – 30/19

6. Мемфис Гриззлиз – 29/21

7. Оклахома-Сити Тандер – 28/21

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 22/27

9. Денвер Наггетс – 21/26

10. Миннесота Тимбервулвз – 19/29

11. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/30

12. Сакраменто Кингз – 19/30

13. Даллас Маверикс – 18/30

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 17/34

15. Финикс Санз – 15/33