Баскетбольный "Кривбасс" снялся с чемпионата Украины
21:44, 31 января 2017Баскетбол
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Также команда выбыла из борьбы в Кубке Украины.
"Кривбасс" снялся с чемпионата Украины по баскетболу / krivbas.uabasket.com
Криворожский "Кривбасс" прекращает выступления в Суперлиге Пари-Матч, сообщает Федерация баскетбола Украины.
Письмо с уведомлением об этом поступило в ФБУ от клуба. Также команда "Кривбасса" приостанавливает выступления в дивизионе Б Высшей лиги.
Согласно Официальным Правилам баскетбола, ст. 20.2.2, 20.2.3, D. 4.2, результаты всех матчей, сыгранных командами БК "Кривбасс" в Суперлиге и Высшей лиге, аннулируются. В FreezeOil Кубке Украины в паре "Кривбасс" - БИПА в Финал четырех вышла "БИПА" (Одесса).
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