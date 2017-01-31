Баскетбольный "Кривбасс" снялся с чемпионата Украины

Криворожский "Кривбасс" прекращает выступления в Суперлиге Пари-Матч, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Письмо с уведомлением об этом поступило в ФБУ от клуба. Также команда "Кривбасса" приостанавливает выступления в дивизионе Б Высшей лиги.

Согласно Официальным Правилам баскетбола, ст. 20.2.2, 20.2.3, D. 4.2, результаты всех матчей, сыгранных командами БК "Кривбасс" в Суперлиге и Высшей лиге, аннулируются. В FreezeOil Кубке Украины в паре "Кривбасс" - БИПА в Финал четырех вышла "БИПА" (Одесса).