"Финикс" украинца Лэня вновь проиграл матч регулярного чемпионата НБА

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей регулярного чемпионата, в одном из которых "Финикс" с украинцем Алексеем Лэнем в соcтаве проиграл "Мемфису", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 96:115.

На счету Лэня 6 очков и 7 подборов.

Филадельфия – Сакраменто — 122:119 (21:35, 27:20, 42:30, 32:34)

Ф: Ковингтон (23 + 10 подборов), Шарич (17 + 6 передач), Стаускас (16), Окафор (15), Хендерсон (15), Ноэл (12), Ильясова (10), Макконнелл (9 + 11 передач)

С: Казинс (46 + 15 подборов + 8 потерь), Коули-Стайн (17), Барнс (16), Лоусон (4 + 11 передач)

Майами – Бруклин — 104:96 (28:32, 28:20, 28:25, 20:19)

М: Драгич (20 + 8 передач), Уэйтерс (19 + 9 передач), Дж. Джонсон (17), Макгрудер (13), Уайтсайд (12 + 9 подборов)

Б: Богданович (16), Лопес (14), Букер (13 + 8 подборов), Уайтхэд (13), Динуидди (10), Холлис-Джефферсон (4 + 11 подборов).

Бостон – Детройт — 113:109 (26:25, 28:21, 25:24, 34:39)

Б: Томас (41 + 8 передач), Краудер (21 + 8 подборов), Хорфорд (13 + 6 передач), Смарт (13 + 8 передач), Жеребко (3 + 10 подборов)

Д: Драммонд (28 + 22 подбора), Колдуэлл-Поуп (18), Харрис (15), Смит (12), Моррис (13), Джексон (12 + 6 передач)

Миннесота – Орландо — 111:105 OT (26:23, 26:28, 28:28, 18:19, 13:7)

М: Уиггинс (27), Таунс (23 + 12 подборов + 7 передач + 5 потерь), Рубио (22 + 8 подборов + 8 передач), ЛаВин (11), Мухаммад (10), Джьонг (5 + 14 подборов)

О: Пэйтон (21), Уотсон (18), Ибака (17 + 10 подборов), Вучевич (13 + 11 подборов), Гордон (12) Грин (10)

Даллас – Кливленд — 104:97 (26:29, 29:21, 26:20, 23:27)

Д: Барнс (24 + 11 подборов), Мэттьюз (21), Феррелл (19), Карри (16), Пауэлл (14 + 8 подборов), Новицки (8)

К: Джеймс (23 + 9 подборов + 9 передач + 5 потерь), Ирвинг (18 + 6 потерь), Джефферсон (11), Фрай (13 + 7 подборов), Макрэй (11)

Финикс – Мемфис 96:115 (28:31, 20:28, 22:29, 26:27)

Ф: Букер (22), Крисс (20), Бледсо (14 + 6 потерь), Такер (11), Уильямс (6), Лэнь (6 + 7 подборов)

М: Конли (38 + 9 передач), Газоль (18), Рэндолф (18), Аллен (8), Грин (7 + 8 подборов), Эннис (7)

Турнирная таблица

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 32 победа / 15 поражений

2. Бостон Селтикс – 30/18

3. Торонто Рэпторс – 29/19

4. Атланта Хоукс – 28/20

5. Вашингтон Уизардс – 27/20

6. Индиана Пэйсерс – 25/22

7. Чикаго Буллз – 24/25

8. Шарлотт Хорнетс – 23/25

9. Милуоки Бакс – 21/26

10. Нью-Йорк Никс – 21/28

11. Детройт Пистонс – 20/27

12. Майами Хит – 19/30

13. Филадельфия Сиксерс – 18/29

14. Орландо Мэджик – 19/31

15. Бруклин Нетс – 9/39

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 41 победа /7 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 36/11

3. Хьюстон Рокетс – 35/16

4. Лос-Анджелес Клипперс – 30/18

5. Юта Джаз – 30/19

6. Оклахома-Сити Тандер – 28/20

7. Мемфис Гриззлиз – 29/21

8. Денвер Наггетс – 21/25

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 21/27

10. Миннесота Тимбервулвз – 19/29

11. Сакраменто Кингз – 19/29

12. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/29

13. Даллас Маверикс – 18/30

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/34

15. Финикс Санз – 15/33