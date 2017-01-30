"Аталанта" выиграла у "Нью-Йорка" в матче регулярного чемпионата НБА с четырьмя овертаймами

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на понедельник состоялись девять матчей, в центральном из которых "Аталанта" и "Нью-Йорк" не могли выявить победителя на протяжении основного времени и трех овертаймов, сообщает официальный сайт лиги.

Лишь в четвертом овертайме "Аталанта" выиграла с преимуществом в 3 очка.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Пол Миллсэп, на счету которого 37 очков, 19 подборов и 7 передач.

Атланта – Нью-Йорк — 142:139 4OT (30:37, 31:28, 22:16, 21:23, 38:35)

А: Миллсэп (37 + 19 подборов + 7 передач), Бэйзмор (24 + 9 подборов), Шредер (23 + 15 передач + 6 потерь), Хардуэй (19 + 8 передач), Ховард (19 + 13 подборов), Данливи (12)

НЙ: Энтони (45 + 6 подборов), Дженнингс (18 + 11 передач), Ли (17 + 9 подборов), Порзингис (15 + 5 подборов), Холидэй (15 + 9 подборов), Кузминскас (13), Ноа (6 + 14 подборов), О’Куинн (2 + 12 подборов)

Кливленд – Оклахома-Сити — 107:91 (21:24, 37:21, 22:20, 27:26)

К: Ирвинг (29 + 10 передач), Джеймс (25 + 14 подборов + 8 передач), Томпсон (19 + 12 подборов + 4 блок-шота), Шамперт (16), Лав (1 + 8 подборов)

ОС: Уэстбрук (20 + 12 подборов + 10 передач), Оладипо (17 + 7 подборов), Ловернь (13), Сабонис (12), Адамс (7 + 10 подборов)

Индиана – Хьюстон — 120:101 (33:20, 24:23, 33:27, 30:31)

И: Джордж (33 + 9 подборов), Тернер (18 + 10 подборов + 4 блок-шота), Тиг (17 + 15 передач), Робинсон (14), Янг (11), Аллен (10)

Х: Андерсон (27 + 7 подборов), Харден (15 + 8 передач + 8 потерь), Гордон (14), Харрелл (10 + 7 подборов), Капела (10), Ариза (2 + 9 подборов)

Нью-Орлеан – Вашингтон — 94:107 (23:29, 17:28, 33:17, 21:33)

НО: Дэвис (36 + 17 подборов + 6 потерь), Холидэй (26 + 11 передач), Мотеюнас (10)

В: Бил (27), Моррис (21 + 8 подборов), Уолл (18 + 19 передач), Гортат (17 + 11 подборов), Портер (13)

Торонто – Орландо — 113:114 (36:27, 15:33, 27:22, 35:32)

Т: Лаури (33 + 8 передач), ДеРозан (22 + 7 подборов + 6 передач), Росс (17), Валанчюнас (12 + 9 подборов), Паттерсон (7 + 10 подборов)

О: Вучевич (25 + 10 подборов + 4 блок-шота), Огастин (21), Грин (16), Уотсон (15), Ибака (12 + 7 подборов), Пэйтон (11 + 10 передач)

Чикаго – Филадельфия — 121:108 (37:23, 30:34, 29:30, 25:21)

Ч: Батлер (28 + 8 подборов + 7 передач), Лопес (21 + 10 подборов), Уэйд (14 + 6 передач), Макдермотт (14), Ципзер (13), Миротич (13), Рондо (8 + 10 передач)

Ф: Ильясова (31 + 11 подборов), Ковингтон (21 + 12 подборов), Стаускас (15), Макконнелл (14 + 12 передач), Ноэл (12)

Сан-Антонио – Даллас — 101:105 (28:27, 31:22, 22:28, 20:28)

САС: Леонард (24 + 7 подборов), Паркер (16), Олдридж (16 + 7 подборов), Ли (14), Жинобили (10)

Д: Карри (24 + 10 подборов), Барнс (19), Мэттьюз (17 + 7 подборов), Новицки (15 + 10 подборов + 4 блок-шота), Феррелл (9 + 7 передач)

Портленд – Голден Стэйт — 111:113 (24:33, 26:20, 24:31, 37:29)

П: МакКоллум (28 + 7 подборов), Лиллард (19 + 8 передач), Тернер (18 + 6 передач), Пламли (15 + 11 подборов), Харклесс (10), Амину (7 + 9 подборов).

ГС: Дюрант (33 + 10 подборов + 6 передач + 7 потерь), Томпсон (27), Пачулия (14), Игудала (12)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 32 победа / 14 поражений

2. Бостон Селтикс – 29/18

3. Торонто Рэпторс – 29/19

4. Атланта Хоукс – 28/20

5. Вашингтон Уизардс – 27/20

6. Индиана Пэйсерс – 25/22

7. Чикаго Буллз – 24/25

8. Шарлотт Хорнетс – 23/25

9. Милуоки Бакс – 21/26

10. Детройт Пистонс – 20/26

11. Нью-Йорк Никс – 21/28

12. Орландо Мэджик – 19/30

13. Майами Хит – 18/30

14. Филадельфия Сиксерс – 17/29

15. Бруклин Нетс – 9/38

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 41 победа /7 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 36/11

3. Хьюстон Рокетс – 35/16

4. Лос-Анджелес Клипперс – 30/18

5. Юта Джаз – 30/19

6. Оклахома-Сити Тандер – 28/20

7. Мемфис Гриззлиз – 28/21

8. Денвер Наггетс – 21/25

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 21/27

10. Сакраменто Кингз – 19/28

11. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/29

12. Миннесота Тимбервулвз – 18/29

13. Даллас Маверикс – 17/30

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/34

15. Финикс Санз – 15/32