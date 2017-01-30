"Аталанта" выиграла у "Нью-Йорка" в матче регулярного чемпионата НБА с четырьмя овертаймами
Игра завершилась с общим счетом 142:139.
В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на понедельник состоялись девять матчей, в центральном из которых "Аталанта" и "Нью-Йорк" не могли выявить победителя на протяжении основного времени и трех овертаймов, сообщает официальный сайт лиги.
Лишь в четвертом овертайме "Аталанта" выиграла с преимуществом в 3 очка.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Пол Миллсэп, на счету которого 37 очков, 19 подборов и 7 передач.
Атланта – Нью-Йорк — 142:139 4OT (30:37, 31:28, 22:16, 21:23, 38:35)
А: Миллсэп (37 + 19 подборов + 7 передач), Бэйзмор (24 + 9 подборов), Шредер (23 + 15 передач + 6 потерь), Хардуэй (19 + 8 передач), Ховард (19 + 13 подборов), Данливи (12)
НЙ: Энтони (45 + 6 подборов), Дженнингс (18 + 11 передач), Ли (17 + 9 подборов), Порзингис (15 + 5 подборов), Холидэй (15 + 9 подборов), Кузминскас (13), Ноа (6 + 14 подборов), О’Куинн (2 + 12 подборов)
Кливленд – Оклахома-Сити — 107:91 (21:24, 37:21, 22:20, 27:26)
К: Ирвинг (29 + 10 передач), Джеймс (25 + 14 подборов + 8 передач), Томпсон (19 + 12 подборов + 4 блок-шота), Шамперт (16), Лав (1 + 8 подборов)
ОС: Уэстбрук (20 + 12 подборов + 10 передач), Оладипо (17 + 7 подборов), Ловернь (13), Сабонис (12), Адамс (7 + 10 подборов)
Индиана – Хьюстон — 120:101 (33:20, 24:23, 33:27, 30:31)
И: Джордж (33 + 9 подборов), Тернер (18 + 10 подборов + 4 блок-шота), Тиг (17 + 15 передач), Робинсон (14), Янг (11), Аллен (10)
Х: Андерсон (27 + 7 подборов), Харден (15 + 8 передач + 8 потерь), Гордон (14), Харрелл (10 + 7 подборов), Капела (10), Ариза (2 + 9 подборов)
Нью-Орлеан – Вашингтон — 94:107 (23:29, 17:28, 33:17, 21:33)
НО: Дэвис (36 + 17 подборов + 6 потерь), Холидэй (26 + 11 передач), Мотеюнас (10)
В: Бил (27), Моррис (21 + 8 подборов), Уолл (18 + 19 передач), Гортат (17 + 11 подборов), Портер (13)
Торонто – Орландо — 113:114 (36:27, 15:33, 27:22, 35:32)
Т: Лаури (33 + 8 передач), ДеРозан (22 + 7 подборов + 6 передач), Росс (17), Валанчюнас (12 + 9 подборов), Паттерсон (7 + 10 подборов)
О: Вучевич (25 + 10 подборов + 4 блок-шота), Огастин (21), Грин (16), Уотсон (15), Ибака (12 + 7 подборов), Пэйтон (11 + 10 передач)
Чикаго – Филадельфия — 121:108 (37:23, 30:34, 29:30, 25:21)
Ч: Батлер (28 + 8 подборов + 7 передач), Лопес (21 + 10 подборов), Уэйд (14 + 6 передач), Макдермотт (14), Ципзер (13), Миротич (13), Рондо (8 + 10 передач)
Ф: Ильясова (31 + 11 подборов), Ковингтон (21 + 12 подборов), Стаускас (15), Макконнелл (14 + 12 передач), Ноэл (12)
Сан-Антонио – Даллас — 101:105 (28:27, 31:22, 22:28, 20:28)
САС: Леонард (24 + 7 подборов), Паркер (16), Олдридж (16 + 7 подборов), Ли (14), Жинобили (10)
Д: Карри (24 + 10 подборов), Барнс (19), Мэттьюз (17 + 7 подборов), Новицки (15 + 10 подборов + 4 блок-шота), Феррелл (9 + 7 передач)
Портленд – Голден Стэйт — 111:113 (24:33, 26:20, 24:31, 37:29)
П: МакКоллум (28 + 7 подборов), Лиллард (19 + 8 передач), Тернер (18 + 6 передач), Пламли (15 + 11 подборов), Харклесс (10), Амину (7 + 9 подборов).
ГС: Дюрант (33 + 10 подборов + 6 передач + 7 потерь), Томпсон (27), Пачулия (14), Игудала (12)
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 32 победа / 14 поражений
2. Бостон Селтикс – 29/18
3. Торонто Рэпторс – 29/19
4. Атланта Хоукс – 28/20
5. Вашингтон Уизардс – 27/20
6. Индиана Пэйсерс – 25/22
7. Чикаго Буллз – 24/25
8. Шарлотт Хорнетс – 23/25
9. Милуоки Бакс – 21/26
10. Детройт Пистонс – 20/26
11. Нью-Йорк Никс – 21/28
12. Орландо Мэджик – 19/30
13. Майами Хит – 18/30
14. Филадельфия Сиксерс – 17/29
15. Бруклин Нетс – 9/38
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 41 победа /7 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 36/11
3. Хьюстон Рокетс – 35/16
4. Лос-Анджелес Клипперс – 30/18
5. Юта Джаз – 30/19
6. Оклахома-Сити Тандер – 28/20
7. Мемфис Гриззлиз – 28/21
8. Денвер Наггетс – 21/25
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 21/27
10. Сакраменто Кингз – 19/28
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/29
12. Миннесота Тимбервулвз – 18/29
13. Даллас Маверикс – 17/30
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/34
15. Финикс Санз – 15/32