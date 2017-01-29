"Финикс" проиграл "Денверу" в регулярном чемпионате НБА несмотря на рекорд Бледсо

В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись семь матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня проигра "Денвер Наггетс" несмотря на суперезультативную игру одного из партнеров украинца, сообщает официальный сайт лиги.

Эрик Бледсо закончил матч с 41 очком, что стало его лучшим результатом в карьере.

На счету самого Лэня очков нет и всего 2 подбора.

Шарлотт – Сакраменто 106:109 (22:24, 22:28, 33:33, 29:24)

Ш: Уокер (26 + 7 передач), Батюм (19 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Уильямс (14), Хоуз (12 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (9 + 4 блок-шота), Камински (8 + 6 передач),

С: Казинс (35 + 18 подборов), Коллисон (17), Толливер (14 + 7 подборов), Аффлало (13), Коли-Стайн (13), Лоусон (5 + 9 передач)

Майами – Детройт 116:103 (35:33, 29:27, 26:31, 26:12)

М: Драгич (23), Эллингтон (19), Дж. Джонсон (18 + 8 подборов), Уэйтерс (17 + 7 передач), Макгрудер (12), Бэббит (9), Уайтсайд (9 + 12 подборов)

Д: Джексон (24 + 7 подборов), Драммонд (17 + 20 подборов), Харрис (16), Моррис (14), Люэр (8), Смит (8)

Милуоки – Бостон 108:112 OT (27:42, 26:22, 20:17, 29:21, 6:10)

М: Адетокумбо (21 + 6 передач), Бизли (17 + 8 подборов), Монро (14 + 13 подборов), Деллаведова (14 + 6 передач), Снэлл (12), Брогдон (11), Хенсон (8), Паркер (4 + 8 подборов)

Б: Томас (37 + 8 передач), Краудер (20), Олинык (17 + 7 подборов), Джонсон (11 + 7 подборов), Браун (9 + 8 подборов), Смарт (9)

Голден Стэйт – Клипперс 144:98 (31:22, 41:29, 45:23, 27:24)

Г: Карри (43 + 9 подборов + 6 передач), Дюрант (23 + 7 передач), Томпсон (16), МакАду (10), Игудала (9), МакГи (9), Ливингстон (8)

К: Гриффин (20), Редик (13), Риверс (10 + 6 передач), Фелтон (10 + 7 подборов), Басс (9), Джордан (8)

Юта – Мемфис 95:102 (27:26, 16:26, 31:28, 21:22)

Ю: Худ (20), Хилл (16), Гобер (15 + 9 подборов), Беркс (15 + 5 потерь), Хэйвард (14 + 8 подборов), Джонсон (8)

М: Рэндолф (28 + 9 подборов), Конли (23), Газоль (18), Грин (9), Эннис (8)

Финикс – Денвер 112:123 (33:21, 28:38, 22:36, 29:28)

Ф: Бледсо (41 + 8 передач), Букер (23), Чендлер (15 + 13 подборов), Такер (12), Барбоза (9), Лэнь (0 + 2 подбора)

Д: Галлинари (32 + 8 подборов), Фарид (21 + 13 подборов), Мюррэй (18), Нельсон (17 + 6 передач), Харрис (15 + 8 подборов)

Миннесота – Бруклин 129:109 (33:26, 30:29, 29:23, 37:31)

М: Таунс (37 + 13 подборов + 4 блок-шота), Уиггинс (23), ЛаВин (20), Мухаммад (18 + 7 подборов), Рубио (14 + 6 передач), Дьенг (12 + 10 подборов), Данн (2 + 7 передач)

Б: Лопез (25 + 7 подборов), Динуидди (13), Килпатрик (14), ЛеВерт (11), Богданович (10), Уайтхэд (10 + 8 передач), Хэмилтон (9 + 7 подборов)