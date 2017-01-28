Харден набрал 51 очко в победном матче "Хьюстона" против "Филадельфии" в чемпионате НБА

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись девять матчей, в центральном из которых "Хьюстон" обыграл "Филадельфию" во многом благодаря 51 очку Хардена, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 123:118.

Харден сделал трипл-дабл, помимо 51 очка сделав 13 подборов и 13 передач.

Индиана – Сакраменто — 115:111 OT (27:30, 28:34, 26:23, 23:17, 11:7)

И: Джордж (33), Майлз (18), Тиг (17 + 8 подборов + 8 передач), Тернер (14)

С: Коллисон (26 + 5 передач), Казинс (26 + 16 подборов + 5 передач + 6 потерь), Лоусон (16 + 6 передач), Аффлало (15), Куфос (9 + 12 подборов), Толливер (10)

Кливленд – Бруклин — 124:116 (27:25, 28:22, 39:26, 30:43)

К: Джеймс (31 + 11 передач + 5 потерь), Ирвинг (28 + 6 передач), Корвер (14), Лав (13 + 14 подборов), Томпсон (10 + 10 подборов)

Б: Килпатрик (18), Богданович (17), Уайтхэд (16), Фой (16 + 8 подборов), Хэмилтон (12), Динуидди (10), Холлис-Джефферсон (8), Скола (8 + 7 подборов)

Бостон – Орландо — 128:98 (39:24, 29:24, 36:17, 24:33)

Б: Томас (21 + 8 передач), Браун (20 + 8 подборов), Краудер (19), Олиник (16), Джонсон (10), Жеребко (7 + 8 подборов) Зеллер (10), Смарт (8 + 11 передач)

О: Вучевич (14 + 7 подборов), Рудеж (14), Гордон (13), Пэйтон (12 + 7 передач), Бийомбо (10 + 7 подборов)

Торонто – Милуоки — 102:86 (36:19, 17:20, 24:31, 25:16)

Т: Лаури (32 + 6 передач), Пауэлл (19), Паттерсон (10 + 7 подборов), Валанчюнас (8 + 11 подборов), Ногейра (9 + 5 блок-шотов)

М: Паркер (21 + 13 подборов), Адетокумбо (19 + 8 передач), Деллаведова (11)

Нью-Йорк – Шарлотт — 110:107 (29:23, 25:28, 28:36, 28:20)

НЙ: Энтони (18 + 11 подборов), Порзингис (18), Ли (16), Дженнингс (15), Роуз (13), О’Куинн (10 + 7 подборов)

Ш: Уокер (31 + 10 подборов), Уильямс (17), Белинелли (15), Батюм (15 + 11 подборов + 9 передач + 5 потерь), Кидд-Гилкрист (12)

Филадельфия – Хьюстон — 118:123 (28:31, 33:30, 21:33, 36:29)

Ф: Эмбиид (32 + 7 подборов + 5 потерь), Макконнелл (13 + 8 передач), Хендерсон (13), Луваву-Кабарро (12), Шарич (12), Ковингтон (10)

Х: Харден (51 + 13 подборов + 13 передач + 5 потерь), Нене (21), Капела (17), Андерсон (11)

Чикаго – Майами — 88:100 (24:33, 29:20, 14:24, 21:23)

Ч: Уэйд (15), Рондо (13 + 7 подборов + 7 передач), Ципзер (14), Гибсон (14 + 4 блок-шота)

М: Драгич (26 + 11 передач + 5 потерь), Рид (20), Уэйтерс (19), Эллингтон (14), Дж. Джонсон (6 + 9 подборов + 9 передач)

Нью-Орлеан – Сан-Антонио — 119:103 (23:20, 25:37, 37:27, 34:19)

НО: Холидэй (23 + 11 передач + 5 потерь), Джонс (21 + 7 подборов), Хилл (16), Дэвис (16 + 22 подбора + 7 потерь), Мур (13), Эванс (11), Мотеюнас (10 + 7 подборов)

САС: Леонард (23 + 6 передач), Бертанс (17), Олдридж (14 + 14 подборов), Ли (13 + 10 подборов)

Атланта – Вашингтон — 86:112 (25:37, 20:30, 23:26, 18:19)

А: Бэйзмор (15), Ховард (12 + 13 подборов), Хардуэй (12), Скотт (11), Шредер (9)

В: Портер (21 + 11 подборов), Уолл (19 + 9 передач), Бил (15), Моррис (15 + 9 подборов + 5 потерь), Гортат (15 + 12 подборов)

Портленд – Мемфис — 112:109 (28:24, 34:32, 23:28, 27:25)

П: Лиллард (33 + 6 передач), Крэбб (23), Макколлум (18 + 5 потерь), Пламли (13 + 10 подборов), Тернер (8 + 8 передач), Амину (12)

М: Газоль (32 + 8 подборов + 4 блок-шота), Конли (17 + 10 передач), Рэндолф (17 + 13 подборов), Картер (13), Грин (10)