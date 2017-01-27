"Днепр" и "Николаев" выиграли очередные матчи баскетбольной Суперлиги

В Кривом Роге и Николаеве состоялись очередные матчи регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги, в котором "Днепр" победил "Кривбасс", а "Николаев" одолел "Запорожье-ZOG", сообщает официальный сайт соревнований.

В Николаеве хозяева площадке уступая по ходу матча 21 очко, сумели не только догнать соперника, но и в результате второй раз в сезоне одержать победу над "Запорожье" - 68:67.

В свою очередь, в матче в Кривом Роге в дебюте третьей 10-минутки "Днепр" оформил рывок. Постарался капитан гостей Станислав Тимофеенко, который в первой половине больше работал на команду, а после большого перерыва включился в атаке. Форвард гостей теперь не только подбирал, раздавал и перехватывал, но и регулярно атаковал кольцо соперника, при чем делал это с высоким процентом. Криворожане, в свою очередь, сдали в атаке и полностью отдали сопернику щит, чем "Днепр" воспользовался, сделав свое преимущество двузначным.

"Николаев" – "Запорожье-ZOG" 68:67 (14:22, 13:19, 14:10, 27:16)

"Николаев": Иванов 17, Онуфриев 11, Кушниров 10 + 10 подборов, Швец 10 + 9 подборов

"Запорожье-ZOG": Буренко 15 + 5 передач, Конате 14 + 12 подборов, Носков 12 + 14 подборов, Рыбалко 10

"Кривбасс" – "Днепр" 81:87 (19:18, 22:26, 17:23, 23:20)

"Кривбасс": Бояркин 16 + 4 передачи), Липовцев 14, Глебов 13, Ворник 10

"Днепр": Ревзин 25 + 6 подборов, Мишула 18 + 9 передач, Тимофеенко 17 + 6 подборов + 5 передач

Турнирная таблица

1 Будивельник 16/4

2 Химик 16/2

3 Днепр 14/6

4 Кривбасс 14/5

5 БИПА 11/9

6 БК Запорожье 9/11

7 Черкаськи Мавпы 9/10

8 Кремень 7/13

9 МБК Николаев 7/12

10 Волыньбаскет 3/16

11 Политехник 11/9