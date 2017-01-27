"Финикс" украинца Лэня не смог прервать победную серию "Денвера" в чемпионате НБА

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в одном из которых "Денвер Наггетс" одержал пятую плдряд победу на своей площадке, сообщает официальный сайт лиги.

"Денвер" обыграл "Финикс" украинца Алексея Лэня со счетом 127:120.

На счету Лэня в этом матче 4 очка, 3 подбора и 2 передачи.

Оклахома-Сити – Даллас — 109:98 (23:26, 30:29, 34:18, 22:25)

ОС: Уэстбрук (45 + 8 подборов), Оладипо (17), Адамс (15 + 7 подборов), Сабонис (10), Роберсон (2 + 8 подборов)

Д: Барнс (31), Андерсон (17), Сет Карри (11), Финни-Смит (11 + 5 подборов + 4 перехвата)

Миннесота – Индиана — 103:109 (20:25, 26:27, 24:24, 33:33)

М: Таунс (33 + 10 подборов), ЛаВин (23), Уиггинс (21), Дженг (8 + 9 подборов), Рубио (4 + 12 передач)

И: Джордж (32), Тернер (23), Тиг (20 + 8 подборов + 13 передач + 6 потерь)

Денвер – Финикс — 127:120 (35:29, 22:32, 39:31, 31:28)

Д: Йокич (29 + 14 подборов + 8 передач), Галлинари (25 + 7 подборов), Бартон (16), Фарид (15), Нельсон (13 + 9 передач), Чендлер (9 + 9 подборов),

Ф: Блэдсоу (28), Букер (24 + 6 передач + 5 потерь), Уоррен (21 + 8 подборов), Найт (17), Такер (11), Лень (4 + 3 подбора + 2 передачи)