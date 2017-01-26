"Черкасские Мавпы" и одесская БИПА выиграли очередные матчи украинской баскетбольной Суперлиги

В Черкассах и Кременчуге завершились матчи регулярного чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в которых "Мавпы" обыграли "Волыньбаскет", а одесская БИПА в гостях одолела "Кремень", сообщает официальный сайт соревнований.

В игре в Черкассах "Мавпы" имели больше преимущество в первой 10-минутке, а затем удерживали его во второй и третьей четвертях, выигрывая с минимальной разницей - 25:9, 19:18 и 15:12. В четвертой 10-минутке хозяева также выигралис минимальным счетом (20:19), доведя общее преимущество до 79:58.

В свою очередь, в Кременчуге хозяева площадки "Кремень" смогли на равных бороться с соперником в первой четверти, после чего безнадежно отставали в счете - 19:18, 12:24, 14:14 и 13:26 - 58:82 в общем счете.

Ближайшие матчи с участием лидеров турнирной таблицы Суперлиги - "Будивельника" и "Химика", состоятся в субботу, 28 января.