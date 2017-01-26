НБА: 60-й трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Нью-Орлеан"

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись десять матчей, в одном из которых Оклахома на выезде обыграла Нью-Орлеан благодаря 60-му в карьере трипл-даблу Рассела Уэстбрука, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 114:105.

На счету Уэстбрука 27 очков, 12 подборов и 10 передач.

Кливленд – Сакраменто — 112:116 OT (26:22, 21:31, 35:26, 22:25, 8:12)

К: Джеймс (24 + 13 подборов + 11 передач + 5 потерь), Лав (21 + 16 подборов), Ирвинг (20 + 6 передач), Шамперт (16), Корвер (12),Томпсон (6 + 8 подборов)

С: Казинс (28 + 11 подборов + 9 передач), Коллисон (23), Аффлало (14), Темпл (12), Ричардсон (12), Коули-Стайн (8 + 10 подборов)

Бостон – Хьюстон — 120:109 (24:27, 28:31, 36:28, 32:23)

Б: Томас (38 + 9 передач), Краудер (23 + 10 подборов), Хорфорд (20 + 9 передач), Жеребко (7 + 7 подборов), Смарт (7 + 6 передач)

Х: Харден (30 + 12 передач + 7 потерь), Андерсон (19), Деккер (15), Ариза (12), Капела (12 + 7 подборов), Харрелл (11)

Бруклин – Майами — 106:109 (30:34, 36:21, 23:16, 17:38)

Б: Лопес (33), Богданович (17 + 5 подборов), Динуидди (10 + 5 подборов), ЛеВерт (12)

М: Уэйтерс (24 + 8 передач), Драгич (17 + 9 подборов + 9 передач), Эллингтон (22), Рид (14), Уайт (10 + 7 подборов + 4 блок-шота)

Чикаго – Атланта — 114:119 (29:22, 30:29, 24:27, 31:41)

Ч: Батлер (40 + 3 перехвата), Уэйд (33 + 5 подборов), Макдермотт (10), Миротич (9), Гибсон (6 + 10 подборов)

А: Шредер (24 + 9 передач), Миллсэп (21), Сефолоша (18), Хардуэй (17), Бэйзмор (16 + 7 передач), Ховард (16 + 12 подборов)

Милуоки – Филадельфия — 109:114 (39:33, 19:39, 24:16, 27:26)

М: Монро (28 + 9 подборов), Паркер (20), Адетокумбо (17 + 12 подборов), Брогдон (10 + 7 передач), Телетович (10)

Ф: Хендерсон (20), Шарич (17), Ильясова (17 + 9 подборов), Ноэл (16 + 13 подборов), Стаускас (11), Ковингтон (11 + 5 потерь), Макконнелл (7 + 13 передач) Холмс (9 + 8 подборов), Родригес (4 + 7 передач)

Мемфис – Торонто — 101:99 (32:34, 24:23, 31:20, 14:22)

М: Газоль (42 + 7 подборов), Рэндолф (16 + 8 подборов), Аллен (15 + 11 подборов), Конли (11)

Т: Лаури (29 + 8 передач), Пауэлл (21), Джозеф (15), Кэрролл (11), Валанчюнас (6 + 12 подборов), Ногейра (8 + 8 подборов)

Нью-Орлеан – Оклахома-Сити — 105:114 (20:33, 25:31, 37:28, 23:22)

НО: Мур (18 + 8 подборов), Холидэй (14 + 8 передач), Хилл (14 + 8 подборов), Джонс (12), Эванс (14 + 9 передач), Мотеюнас (10)

ОС: Уэстбрук (27 + 12 подборов + 10 передач + 8 потерь), Адамс (20 + 11 подборов + 4 блок-шота), Оладипо (15), Кантер (17 + 11 подборов), Абринес (11)

Шарлотт – Голден Стэйт — 103:113 (28:29, 19:24, 33:22, 23:38)

Ш: Уокер (26 + 8 передач), Батюм (16 + 8 передач), Кидд-Гилкрист (15 + 9 подборов), Уильямс (14), Белинелли (14), Хоуз (10 + 13 подборов)

ГС: Дюрант (33 + 4 блок-шота + 6 потерь), Карри (28 + 6 передач), Томпсон (19), Грин (13 + 6 передач), МакАду (8 + 7 подборов), Игудала (2 + 10 подборов)

Даллас – Нью-Йорк 103:95 (30:25, 22:26, 26:22, 25:22)

Д: Барнс (23), Сет Карри (20), Новицки (19), Андерсон (11), Уильямс (7 + 7 передач)

НЙ: Энтони (30 + 8 подборов + 7 потерь), Ли (23), Роуз (13), Порзингис (13 + 8 подборов), Эрнангомес (8 + 16 подборов), Ноа (3 + 8 подборов)

Портленд – Лейкерс — 105:98 (30:31, 29:27, 24:17, 22:23)

П: Лиллард (24), Макколлум (24), Пламли (19 + 13 подборов), Крэбб (12), Тернер (11), Вонле (8 + 10 подборов)

ЛАЛ: Уильямс (31 + 5 подборов + 3 перехвата), Кларксон (22), Янг (15), Рэндл (8), Зубац (12 + 10 подборов)